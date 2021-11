Syahrin, possibile futuro nel Mondiale Superbike: un team ci pensa

Syahrin potrebbe lasciare il Motomondiale per approdare in Superbike. Il pilota malese ha la possibilità di guidare una Honda CBR1000RR-R.

Hafizh Syahrin potrebbe passare alle moto derivate di serie nel 2022. Dopo una lunga militanza nel Motomondiale, tra Moto2 e MotoGP, non c’è più spazio per lui lì. Inevitabile guardare altrove.

Stando a quanto rivelato dai colleghi di Speedweek, il 27enne pilota malese probabilmente gareggerà nel Mondiale Superbike. Ad accoglierlo il team MIE Racing Honda, che confermerà Leandro Mercado e vuole schierare una seconda CBR1000RR-R Fireblade.

SBK, Syahrin con il team MIE Honda nel 2022?

La squadra di Midori Moriwaki non ha ancora ufficializzato i piani per il 2022, però ha già fatto trapelare le sue intenzioni. Se verranno messe insieme tutte le risorse economiche necessarie, l’impegno di MIE Racing raddoppierà dal prossimo Mondiale SBK.

Syahrin sarebbe il primo pilota malese a correre nella categoria. Da vedere se il Governo della Malesia o qualche altro sponsor nazionale lo sosterrà economicamente nell’eventuale trasferimento in Superbike.

Nel corso del 2021 il pilota nato a Selangor ha gareggiato in Moto2 con il team NTS RW Racing GP. Nel 2018 e 2019 ha corso in MotoGP, sempre con il team Tech3 ma prima in sella a una Yamaha e poi con una KTM. I risultati negativi lo hanno costretto a tornare nella categoria intermedia del Motomondiale, dove comunque le cose non sono andate benissimo. Cambiare aria potrebbe fargli bene.