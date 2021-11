Marquez non salta solo un GP: a rischio anche i test per il 2022

Dopo l’infortunio rimediato con la moto da enduro, preoccupano le condizioni di Marc Marquez che rischia di saltare il GP di Valencia e anche i test

Oggi è il giorno della verità per Marc Marquez per vedere se correrà l’ultimo GP della stagione 2021, in programma a Valencia. Lo spagnolo si sottoporrà a controlli medici per valutare le condizioni fisiche dopo la leggera commozione cerebrale subita in allenamento e decidere se prendere parte all’ultima gara oppure preservarsi per i test a Jerez importanti per il 2022.

Durante il weekend di gara a Portimão diversi piloti hanno espresso perplessità sulle reali condizioni del pilota Honda. In primis il fratello Alex che ha lasciato intendere che si potrebbe trattare di qualcosa di più grave.

Marquez, a rischio anche i test

Il detentore di otto titoli mondiali, come affermato da lui stesso dopo la vittoria al GP degli Stati Uniti d’America, sente ancora dolore al braccio destro poiché l’omero non è ancora saldato. Come riporta la testata tedesca Speedweek ci sono molte possibilità di non vedere Marquez a Valencia e che probabilmente il campione non sarà in grado di partecipare ai test di Jerez in programma il 18 e il 19 novembre.

Il talento del numero 93 in casa Honda non è mai stato messo in discussione come dimostra il contratto fino al 2024 che porterà il classe 1993 a guadagnare 20 milioni di euro. La Hrc non vuole quindi correre rischi inutili dato che la stagione di quest’anno, oramai giunta al termine, non ha visto il pilota competere per il titolo e sarebbe al quanto rischioso mettere a repentaglio la sua integrità.

