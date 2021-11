MotoGP Portogallo, Gara: Bagnaia domina e consegna il titolo a Ducati

Grandissima gara in MotoGP di Pecco Bagnaia che domina dall’inizio alla fine e permette a Ducati di laurearsi campione del mondo.

In partenza Bagnaia tiene la prima piazza seguito da Miller e Mir. Prime tre posizioni congelate nelle prime curve. Dopo le prime tornate il campione del mondo 2020 si avvicina a Pecco e ingaggia un bel duello con il ducatista. Dietro di loro grandissima gara di Alex Marquez che è 4° e va fortissimo.

Sottotono la gara di Quartararo che dopo 7 giri è 6° e sembra non riuscire ad avere il ritmo dei primissimi. All’8 tornata caduta per Aleix Espargaro. Bagnaia, proprio come fatto a Misano, prova a scappare via costruendo il proprio vantaggio decimo su decimo con un ritmo insostenibile.

MotoGP: gara interrotta dalla bandiera rossa

Al giro 12 Alex Marquez rompe gli indugi e si prende la 3a piazza ai danni di Miller. Grande battaglia tra i due, mentre davanti Mir e soprattutto Bagnaia sono più staccati. A 5 giri dal termine caduta per Fabio Quartararo. Brutto colpo sul Mondiale costruttori per la Yamaha che rischia di consegnare il titolo alla Ducati.

Bruttissimo incidente ad un giro dal termine tra Oliveira e Lecuona. Vince quindi Bagnaia grazie ad una gara assolutamente dominata davanti a Mir e Miller. La Ducati si laurea così campione del mondo nel campionato costruttori.

Classifica MotoGP Portogallo Gara