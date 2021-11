Moto3 Portogallo, Gara: Binder butta fuori Foggia e Acosta campione

Pedro Acosta è il nuovo campione del mondo Moto3. A consegnargli il titolo ci pensa Binder che stende Foggia a poche curve dalla fine.

Pronti via e c’è subito un buono spunto di Foggia che si piazza nel gruppo di testa. Il rider italiano con una manovra pazzesca nel primo giro passa da 5° a 1° nel giro di una curva. Dietro di lui anche Acosta prova ad avvicinarsi piazzandosi 7°. Tra i due nei primi giri è battaglia a distanza.

Lo spagnolo in testa al Mondiale si porta in 4a piazza nel gruppetto che prova a scappare via. Insieme a lui e Foggia ci sono anche Artigas e Binder. Caduta per McPhee al giro 5. Lotta incredibile nel gruppone con Dennis e Pedro che da metà gara cominciano a darsi delle sportellate.

Moto3: disastro nel finale di Binder ai danni di Foggia

Battaglia affascinante visto che nei primi 5 ci sono anche i due compagni di team dei due avversari per il titolo. Da metà gara in poi Foggia e Acosta ingaggiano un bel duello, pressati da tutto il gruppone. Lo spagnolo prova spesso ad infilarsi, ma l’italiano chiude ogni varco in frenata.

Alla 13a tornata gioco di squadra KTM con Masia che supera Foggia e lascia la porta aperta anche per Acosta che si piazza a quel punto in testa. Errore del leader del Mondiale al 14° giro che si lascia sfilare da diversi piloti. Finale da infarto con incroci di traiettorie assurde.

A 3 giri dal termine caduta per Masia, mentre Acosta si piazza in testa. Disastro nel finale con Foggia che viene steso. Incidente triplo con Garcia e Binder. Acosta vince così la gara e si laurea campione del mondo in Moto3 da rookie. Prima volta assoluta dal titolo vinto da Capirossi.

Classifica Moto3 Portogallo Gara