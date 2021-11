Grandissima gara di Gardner in Moto2. Il pilota australiano a questo punto è davvero vicinissimo alla conquista del titolo iridato.

Raul Fernandez detta subito il passo seguito da Gardner. Grande partenza anche di Bezzecchi che si piazza terzo alle spalle dei due che si stanno giocando il titolo. Subito caduta per Chantra. I primi tre provano a fare selezione sul gruppone. Scivolata anche per Arenas al giro 3 e nella tornata successiva stessa sorte anche per Ogura.

I primi tre dopo 8 tornate sono praticamente scappati via. Lotta tra Gardner e Bezzecchi per la 2a e 3a piazza, mentre Raul Fernandez davanti prova a fare la lepre. Lotta bellissima anche in chiave Mondiale.

Scivola Dixon al giro 10, mentre Gardner, una volta superato Bezzecchi, complice un’incertezza di quest’ultimo prova a staccarsi e mettersi all’inseguimento del compagno di team. Crash per Vierge al giro 11.

Moto2: Bezzecchi crolla negli ultimi giri

Al giro 13 Gardner rompe gli indugi e supera Raul Fernandez. L’australiano nella seconda parte di gara sembra avere completamente una marcia in più. Nel finale crollo di Bezzecchi che viene ripreso da Lowes. Il pilota della VR46 fa anche un errore e si ritrova 6°.

Davanti Raul Fernandez nonostante una gomma distrutta prova a tenere il passo di Gardner. Clamoroso nel finale con un Lowes che comincia a girare con tempi incredibili tanto da recuperare quasi tutto il gap sui primi due della KTM.

Non cambia più niente però e alla fine arriva la vittoria di Gardner che lo lancia ad unghia dal titolo con 23 punti di vantaggio su Raul Fernandez. Terzo posto per Lowes autore di una bella gara.

Classifica Moto2 GP Algarve Gara