MotoGP Portogallo, Qualifiche: Bagnaia guida il dominio Ducati

La MotoGP riparte dal Portogallo con una Ducati davvero di grandissimo livello. Ancora una volta pole da record per Pecco Bagnaia.

Poco dopo la partenza per le qualifiche della MotoGP cade subito Binder. Nei primi minuti provano a dettare il passo Aleix Espargaro e Miguel Oliveira. Pericolosa scivolata anche per Petrucci che si è ritrova praticamente in mezzo alla pista schivato da varie moto. Poco dopo casa anche Nakagami. Alla fine a piazzare la zampata ci pensano Zarco e Lecuona. Solo 16° Valentino Rossi.

Piccolo giallo tra Q1 e Q2 con Lecuona che era stato segnalato per aver effettuato il proprio giro sotto regime di bandiere gialle. Alla fine però il rider KTM è stato scagionato visto che le bandiere erano state esposte in quel settore proprio mentre stava passando lui.

MotoGP: Bagnaia si mangia la pista

Nella Q2 è caccia alla pole e le Ducati nei primi minuti sembrano subito fortissime con Bagnaia e Martin che volano nelle prime tornate. Buono anche Fabio Quartararo, che vuole chiudere alla grande questa stagione che l’ha visto laurearsi per la prima volta in carriera campione del mondo MotoGP. Caduta per Luca Marini dopo pochi minuti.

Nel finale Bagnaia migliora giro dopo giro e conquista una pole mai messa in dubbia mettendo a segno anche il nuovo record della pista. Dietro di lui l’altra Ducati di Jack Miller e poi Joan Mir. La squadra di Borgo Panigale mette nel mirino il titolo iridato 2021 a squadre. Un risultato che sarebbe importantissimo per tutto il team e che sembra a portata di mano.

CLASSIFICA QUALIFICHE MOTOGP GP PORTOGALLO