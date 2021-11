Bastianini, obiettivo Rookie of the Year: il divario da Martin è minimo

La stagione di Enea Bastianini è stata sin qui sicuramente molto buona. Il rider italiano però vuole chiudere alla grandissima.

La stagione di Enea Bastianini è stata sicuramente importante. Il rider italiano all’esordio in MotoGP è riuscito nell’impresa di portare a casa già 2 podi nonostante non guidi per uno dei top team. Il campione del mondo Moto2 vuole chiudere però in bellezza questa stagione per festeggiare anche il titolo di Rookie of the Year.

Al momento l’italiano ha un margine minimo su Martin, che ha però ottenuto una vittoria durante questa annata. Il rider del Team Esponsorama ha dimostrato buona velocità e qui in Portogallo ad inizio anno aveva messo a segno un ottimo 9° posto. Con l’esperienza maturata in quest’annata però potrà fare sicuramente meglio.

Bastianini soddisfatto del suo primo anno in MotoGP

Durante la conferenza stampa pre-gara Bastianini ha così commentato i suoi ultimi risultati: “Nell’ultima gara sono riuscito ad andare di nuovo a podio e sono contento. Ora sono davanti a Martin, ma so che può essere molto veloce, almeno quanto me. So che a Valencia non sono particolarmente veloce e in questo devo migliorare. Possiamo vincere in ogni caso la coppa rookie. Questo è uno dei miei circuiti preferiti. Sicuramente sono avvantaggiato rispetto a Jorge che è caduto nell’ultima gara, ma dobbiamo essere concentrati per essere veloci sin da subito”.

LEGGI ANCHE >>> Miguel Oliveira punta al bis in casa: “Qui è diverso per me”

Infine il pilota italiano ha così concluso: “Ho imparato tanto dalla MotoGP dal Qatar ad oggi. C’è tanta elettronica ed è difficile guidare queste moto. Ho lavorato molto in questi aspetti e sono certo di essere diventato più veloce. Credo di riuscire a guidare più morbido.

Antonio Russo