Alex Marquez ammette l’errore con Joan Mir: “Mi sono scusato”

Alex Marquez ammette le sue responsabilità per quanto successo con Joan Mir nel finale delle qualifiche MotoGP a Portimao.

Un po’ di tensione alla fine delle qualifiche MotoGP a Portimao tra Joan Mir e Alex Marquez. Il pilota Suzuki ha accusato il connazionale di avergli rovinato l’ultimo giro della Q2.

Il fratello di Marc ha effettuato un sorpasso alla fine del rettilineo principale e con la sua frenata in curva 1 ha finito per ostacolare il collega, rovinandogli così l’ultimo time-attack a disposizione. Comunque il maiorchino partirà terzo, quindi in prima fila, però era convinto di poter anche migliorare il suo tempo precedente.

LEGGI ANCHE -> Joan Mir furioso con Alex Marquez: “Non capisco la sua manovra”

MotoGP Portimao, Alex Marquez ammette l’errore con Joan Mir

Alex Marquez al termine delle qualifiche MotoGP di oggi in Algarve si è preso le sue responsabilità per l’accaduto con Mir: «Joan era veramente arrabbiato e capisco il motivo. Ero molto vicino a lui sul traguardo e, avendo più potenza, siamo arrivati in contemporanea in curva 1. Ma il suo punto di frenata è stato anticipato rispetto al mio, pertanto ho dovuto sorpassarlo. È stato un mio errore, ho disturbato il suo giro».

Il pilota del team LCR Honda è onesto nell’ammettere di aver sbagliato e si è anche scusato con Mir dopo l’episodio: «Avessi frenato un po’ prima, forse avremmo fatto meglio entrambi. Sono già stato da lui e mi sono scusato, perché ho sbagliato io. Purtroppo succedono queste cose e la situazione va capita».