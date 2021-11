Stoner, nuovo ruolo in MotoGP: Bagnaia fa una “proposta” a Ducati

Bagnaia e Miller vorrebbero Stoner ancora in Ducati, hanno in mente un ruolo perfetto per il due volte iridato MotoGP. Ipotesi improbabile, però.

Nella penultima tappa del calendario MotoGP 2021 a Portimao c’è anche Casey Stoner. Ovviamente il due volte campione del mondo ha passato del tempo nel box Ducati.

Anche se l’australiano non è affatto un assiduo frequentatore del paddock, è rimasto forte il suo legame con la casa di Borgo Panigale. Proprio con il team ducatista ha corso per quattro anni e vinto il suo primo titolo nel 2007. Ha incontrato Francesco Bagnaia e Jack Miller, dando loro anche qualche consiglio nel box durante la giornata di oggi.

Bagnaia vorrebbe Stoner come coach in Ducati

Bagnaia, al termine delle prove libere a Portimao, ha parlato della presenza di Stoner ed è felice di averci parlato: «L’ho incontrato per la prima volta ieri – riporta Speedweek – e oggi stato il nostro coach, per così dire. È venuto a vederci e l’ho apprezzato molto. Non è un coach normale, ma Casey Stoner, un campione del mondo e l’unico ad aver vinto un titolo con Ducati. Forse ci aiuterà di più domani».

Miller ha detto che gli piacerebbe avere Stoner come coach fisso, anche Pecco pensa lo stesso e a tal proposito ha dichiarato: «Sarebbe bello avere una figura del genere. Casey è stato il pilota che ha meglio interpretato la Ducati, in un momento in cui non era facile guidarla. È sempre interessante avere una prospettiva in più. Se Ducati in futuro togliesse un po’ di stipendio a me e Jack per darlo a Casey, andrebbe bene».

Anche se in Ducati assumerebbero volentieri Stoner, dopo averlo già avuto come pilota e tester, è improbabile che si possa impegnare a fare il coach. Vive in Australia e svolgere il ruolo ipotizzato da Bagnaia richiederebbe lunghi viaggi. Non sembra essere nei piani del due volte iridato MotoGP, che sta ancora affrontando alcune problematiche di salute tra l’altro.