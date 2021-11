Il nuovo team di Razlan Razali correrà nel 2022 con il duo Andrea Dovizioso e Darryn Binder. Ma nei suoi sogni c’era un pilota in particolare…

Nella stagione 2022 il nuovo team WithU-Yamaha RNF di Razlan Razali parteciperà al Mondiale MotoGP con il duo piloti Andrea Dovizioso e Darryn Binder. Ma il manager malese, dal prossimo anno unico proprietario della squadra dopo l’addio del title sponsor Petronas, ha girovagato a lungo sul mercato piloti durante l’estate. Il suo sogno era portare Toprak Razgatlioglu in sella alla M1, ma il pilota turco della SBK ha preferito proseguire l’avventura nelle derivate di serie.

La scelta dei piloti

Sul taccuino dei possibili eredi di Morbidelli e Rossi c’erano anche Jonathan Rea, Marco Bezzecchi e Raul Fernandez, operazioni che non sono però andate in porto. Ma in cima alla lista c’era Razgatlioglu, che in Indonesia lotterà per la conquista del suo primo titolo mondiale in Superbike. “Mi piace Toprak. Allo stesso tempo, rispetto e capisco che vuole ottenere qualcosa prima di entrare in MotoGP”, ha dichiarato Razlan Razali a Speedweek.com. “Ci sono stati alcuni scontri nel calendario del Mondiale Superbike e della MotoGP. Ecco perché finora non è mai stato in grado di sostituirci. Ma penso che se fosse già Campione del Mondo Superbike, avrebbe firmato con noi”.

Il manager malese ha mostrato fin dall’inizio di avere fiuto per i piloti e infatti Fabio Quartararo e Franco Morbidelli hanno ottenuto risultati straordinari nel biennio 2019-2020. E se Andrea Dovizioso è una scelta dettata soprattutto da richieste pervenute dallo sponsor WithU, il 23enne Darryn Binder, che salta ogni esperienza in Moto2, sarà il suo nuovo asso nella manica. “Ecco perché per certi versi ho dato la preferenza a Darryn rispetto ad altri piloti. Perché volevo qualcosa di straordinario, qualcosa di diverso”.