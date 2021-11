Miguel Oliveira punta al bis in casa: “Qui è diverso per me”

Dopo una stagione di alti e bassi Miguel Oliveira vuole fare la differenza in queste ultime due gare per chiudere in bellezza il 2021.

In questa stagione Miguel Oliveira era chiamato al definitivo exploit in MotoGP dopo le due vittorie ottenute nel 2020. La crescita è arrivata a metà. Il portoghese, infatti, ha vissuto un inizio decisamente difficile. Dopo però è cresciuto e sono arrivati un successo e due secondi posto. Dopo la Germania però il rider KTM è calato di nuovo e ora punta ad un finale col botto per chiudere in bellezza.

L’occasione ghiotta potrebbe essere proprio il Gran Premio di Portogallo. L’anno scorso infatti su questa pista Miguel Oliveira aveva avuto un ritmo completamente irraggiungibile per chiunque. Ad inizio 2021, invece, su questo tracciato le cose erano andate male.

Miguel Oliveira pronto a fare la differenza in casa

Durante la conferenza stampa il pilota della KTM ha così commentato la propria annata: “Questo è il mio GP di casa e ho una mentalità diversa rispetto a inizio anno. Prima avevamo molti problemi, ora invece, anche se i risultati non ci sono stati, sentiamo che abbiamo preso la direzione giusta. Dobbiamo riprendere da lì e chiudere bene con le ultime due gare. Per questo weekend abbiamo tutte le ragioni di pensare di poter fare bene”.

Infine Miguel Oliveira ha così concluso: “La caduta in Austria è stata cruciale nell’economia della mia stagione perché poi ho avuto problemi al polso e non c’è stato modo di dare un’accelerata al recupero. Noi abbiamo bisogno di maggiore agilità e aderenza al posteriore. Questa è la prima volta che si corre qui con il pubblico dopo tanto tempo e quindi sarà bello da vedere”.

