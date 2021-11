Valentino Rossi, penultima gara in MotoGP: “Ecco l’obiettivo a Portimao”

Valentino Rossi spera di fare un buon GP a Portimao, dove a inizio stagione cadde e ora ha l’occasione di riscatto. Il pilota Petronas Yamaha auspica di vivere un buon fine settimana.

In questo weekend torna la MotoGP e andrà in scena il Gran Premio dell’Algarve. Si tratterà della penultima gara di Valentino Rossi nella classe regina del Motomondiale.

A Portimao c’è già stata una prima tappa a inizio campionato e in quell’occasione il Dottore cadde. Sicuramente in questo secondo GP in Portogallo punta a concludere la corsa, possibilmente con un piazzamento in top 10. Non sarà semplice, viste le difficoltà incontrate durante la stagione, però cercherà di ottenere un buon risultato.

Valentino Rossi vuole fare bene in Portogallo

Rossi al sito ufficiale del team Petronas SRT ha espresso le sue sensazioni in vista del GP d’Algarve: «Portimao è una pista difficile e ha delle caratteristiche molto particolari, che altri circuiti non hanno. La prima delle nostre due gare quest’anno non è stata male per noi, dato che sono riuscito a farmi strada per essere nella top 10. Purtroppo però sono caduto».

Valentino ha le idee chiare per il secondo weekend in Portogallo e spera di ottenere un buon risultato: «L’obiettivo di questo fine settimana è cercare di fare una buona gara e farci strada verso i primi. Avevo un buon feeling prima, soprattutto domenica, quindi spero di poter essere competitivi e ripetere un grande risultato come abbiamo fatto l’ultima volta a Misano».