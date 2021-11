“So già come si sentirà Valentino Rossi. E non sarà bello”: parla Cadalora

Luca Cadalora, tre volte campione nel Motomondiale ed ex coach di Valentino Rossi, fa le sue previsioni sul ritiro del Dottore

C’è una persona, su tutte, che può provare a leggere nella mente di Valentino Rossi, in questo momento in cui si appresta a concludere la sua lunga e impareggiabile carriera motociclistica.

Non solo perché anche lui ha vinto molti titoli mondiali nelle due ruote (non i nove del Dottore, ma comunque tre fra classe 125 e 250), ma anche perché lo ha seguito da vicino, fino a qualche anno fa, nel ruolo di suo coach.

Si tratta di Luca Cadalora, che ha commentato il prossimo abbandono del fenomeno di Tavullia definendolo semplicemente insostituibile: “Nessuno potrà sostituirlo, Rossi non è clonabile, non è replicabile”, ha dichiarato ai microfoni del Quotidiano nazionale.

Solo Simoncelli poteva sostituire Valentino Rossi

E se Vale non potrà avere eredi non è solamente per le imprese che è riuscito a compiere in pista, ma anche per ciò che ha realizzato fuori: “Non dico per il suo talento in sella, che è enorme. Dico per il carisma, per la capacità di essere personaggio oltre la bandiera a scacchi. Rossi è stato un comunicatore straordinario e ha usato la notorietà per fare del bene all’intero Motomondiale“.

Ci poteva essere solo un campione in grado di raccogliere davvero il testimone del numero 46, ma ora non c’è più: “Forse solo il povero Simoncelli avrebbe potuto suscitare le stesse emozioni tra la gente comune. Purtroppo il destino ha deciso diversamente”, chiosa amaramente Cadalora.

Cadalora prevede come sarà il ritiro

Quanto al momento in cui appendere il casco al chiodo, l’ex tre volte iridato sa bene che cosa si prova: “Io ci sono passato. Sei un pilota, correre in moto è la tua vita, magari hai anche vinto tanto. Nel caso di Valentino, addirittura tantissimo. È chiaro che ti pesa dover cambiare vita e allora cerchi di spostare più in là il momento dell’addio. Solo che quando smetti davvero stai male! Io so già come si sentirà Rossi dopo l’ultimo traguardo. Non sarà bello. Non lo è stato per nessuno di noi”.

