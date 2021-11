Philipp Oettl nel Mondiale Superbike dal 2022: adesso è ufficiale

Oettl guiderà una Ducati Panigale V4 R nel prossimo biennio. Il team Go Eleven lo farà debuttare nel Mondiale Superbike. Una grande occasione.

Era attesa ed è arrivata la conferma ufficiale dell’approdo di Philipp Oettl nel Mondiale Superbike. Il team Go Eleven ha annunciato il suo ingaggio per il 2022 e 2023, contratto biennale dunque.

La squadra di Gianni Ramello ha deciso di puntare sul pilota tedesco, impegnato in Supersport nelle ultime due stagioni, per sostituire Chaz Davies. Com’è noto il gallese ha annunciato il ritiro dalla SBK a fine 2021 e dunque la formazione piemontese si è ritrovata a doverlo rimpiazzare.

SBK, Oettl felice di guidare la Ducati del team Go Eleven

Oettl guiderà una Ducati Panigale V4 R ed è molto entusiasta dell’avventura che lo attende in Superbike dall’anno prossimo: «Sono molto contento che dopo due stagioni positive nel Campionato Mondiale Supersport, posso fare il grande salto in Superbike con Go Eleven! Spero di imparare velocemente lo stile di guida del 1000, avrò tutte le possibilità di raggiungere ottimi risultati. Ho desiderato di entrare in Go Eleven fin dall’inizio delle trattative per la stagione 2022. Non vedo l’ora di iniziare questa esperienza in Superbike, di imparare il più possibile, di iniziare la stagione e migliorare Round dopo Round. Sono contento di poter guidare la Ducati, è una grande casa e volevo davvero questa opportunità, soprattutto considerando il suo glorioso passato».

Il 25enne rider bavarese ha avuto esperienze anche nel Motomondiale, correndo in Moto3 e Moto3. Dal 2020 è approdato in Supersport e ha ottenuto buoni risultati con la Kawasaki del team Puccetti Racing, che non ha potuto promuoverlo in SBK perché ha deciso di confermare Lucas Mahias e non c’era il budget per una seconda moto.