MotoGP Algarve: programma e orari tv prove libere, qualifiche e gara

A Misano il titolo a Quartararo, ma per il Gp di Algarve è Pecco Bagnaia che vorrà di nuovo tornare davanti a tutti. Questi gli orari del weekend

A due settimane dal GP di Emilia Romagna, che ha visto assegnare il titolo della MotoGP, andato al francese Fabio Quartararo, il Motomondiale torna in pista. E lo fa ancora una volta a Portimao per il Gp di Algarve.

Dove eravamo rimasti

Si tratta del secondo Gp stagionale in terra portoghese dopo quello di aprile, quando Quartararo centrò la seconda vittoria dopo quella nella seconda tappa in Qatar. Un bis che fece balzare il francese davanti a tutti. E che fece capire quanto fosse lui il vero favorito per la stagione 2021.

Adesso c’è solo da capire chi chiuderà alle sue spalle, con Pecco Bagnaia che, dopo la caduta di Misano, non vuole mollare la presa. Anzi. Il pilota Ducati, il più positivo da metà stagione in poi, vuole centrare l’ennesima vittoria di quest’annata, anche per rimandare indietro quel Joan Mir, che proprio in Emilia-Romagna ha ceduto lo scettro. Sarà il penultimo appuntamento per Valentino Rossi, decimo davanti al suo pubblico. Mentre ci si aspettano segnali di crescita da Andrea Dovizioso e Franco Morbidelli.

Gli orari del weekend del GP di Algarve

Per questo Gp dell’Algarve, la copertura televisiva sarà completa. L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP e su DAZN, mentre TV8 trasmetterà sia le qualifiche che le gare in differita.

Venerdì 5 novembre

Prove libere 1

Moto3 10:00 – 10:40

MotoGP 10:55 – 11:40

Moto2 11:55 – 12:35

Prove libere 2

Moto3 14:15 – 14:55

MotoGP 15:10 – 15:55

Moto2 16:10 – 16:50

Sabato 6 novembre

Prove libere 3

Moto3 10:00 – 10:40

MotoGP 10:55 – 11:40

Moto2 11:55 – 12:35

Qualifiche

Moto3 13:35 – 14:15

MotoGP (FP4) 14:30 – 15:00

MotoGP 15:10 – 15:50

Moto2 16:10 – 16:50

Domenica 7 novembre

Warm Up

Moto3 10:00 – 10:20

MotoGP 10:30 – 10:50

Moto2 11:00 – 11:20

Gare

Moto3 12:20

MotoGP 14:00

Moto2 15:30

LEGGI ANCHE —> MotoGP 2021, un italiano può ancora vincere un titolo