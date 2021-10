MotoGP 2021: un italiano può ancora vincere un titolo

Mancano ancora due gare alla fine della MotoGP. Un pilota italiano può ancora provare a vincere un titolo in questo pazzo 2021.

La MotoGP si avvia alla propria conclusione e anche quest’anno nessun pilota italiano è riuscito a vincere il titolo. Questo onore nel 2021 è toccato a Fabio Quartararo, che con la sua costanza di rendimento ha annichilito la concorrenza battendo Bagnaia e vincendo così alla il tanto agognato Mondiale.

Per l’Italia ci sono ancora speranze invece in Moto3, dove Foggia è stato autore di una rimonta clamorosa ai danni di Acosta e ora può sognare il definitivo sorpasso nelle prossime gare. Certo non sarà un’impresa semplice, ma l’italiano ci crede. In fondo la sua progressione nelle ultime gare è stata a dir poco impressionante.

MotoGP: ecco i titoli ancora da assegnare

Per quanto concerne invece la MotoGP l’Italia ha ancora un titolo da potersi giocare tra i piloti e riguarda quello di Rookie of the Year. Al momento infatti in testa alla graduatoria c’è Enea Bastianini. Grazie al podio ottenuto nell’ultimo GP infatti il rider italiano si è issato in testa alla classifica con ben 87 punti, 5 in più di Martin che quest’anno ha ottenuto anche un successo.

Al momento il titolo di miglior esordiente dell’anno è un discorso solo tra i due rider. Più staccati infatti Luca Marini 37 punti e Savadori con 4. C’è grande attesa per le ultime gare della stagione e siamo certi che questi giovani piloti riusciranno ad offrirci un grande spettacolo. A rendere la battagli ancora più avvincente c’è il fatto che i due guidano entrambi una Ducati. La casa di Borgo Panigale da par suo rincorre il Mondiale costruttori quindi sarà un finale decisamente da infarto.

Antonio Russo