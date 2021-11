F1 GP Messico: programma e orari tv prove libere, qualifiche e gara

Dopo la tappa di Austin, il Mondiale di F1 approda in Messico, la patria di Sergio Perez. Ecco le informazioni del prossimo weekend

Dopo Austin, la F1 continua la sua trasferta americana facendo tappa nella parte centrale del continente per il GP del Messico. Si tratta del quint’ultimo appuntamento del Mondiale 2021.

Verstappen-Hamilton, sarà la resa dei conti?

Dopo la bella sfida vista in Texas, Max Verstappen e Lewis Hamilton si incroceranno di nuovo in pista per capire chi si porterà a casa il titolo 2021. L’olandese è forte dei 12 punti di vantaggio sull’inglese campione in carica, che ad Austin ha chiuso alle spalle proprio del rivale. Ora però, per continuare a sognare, deve dare una risposta forte e non accontentarsi di limitare i danni.

Decisivi sicuramente saranno i compagni di scuderia, con Valtteri Bottas che proverà a riscattare l’opaca prova americana, mentre Sergio Perez, davanti al pubblico di casa, vorrà addirittura fare di più del terzo posto rimediato in Texas. Si infiamma poi la sfida tra Ferrari e McLaren per il terzo posto in classifica costruttori, con la scuderia inglese che in Messico proverà a gestire (si fa per dire) 3.5 di vantaggio sulla Rossa di Maranello, in forte crescita dopo le novità introdotte nella power unit due GP fa. Un margine davvero ristretto, con i valori in campo pronti a cambiare da un momento all’altro.

Gli orari del GP del Messico

Il Gp del Messico 2021 sarà trasmesso interamente dalle reti Sky, in diretta e in esclusiva per gli abbonati Sky Sport. Qualifiche e gara saranno visibili poi in chiaro, anche se in differita, sul canale TV8.

Venerdì 5 novembre

FP1: 18:30 – 19:30, diretta su Sky Sport F1

FP2: 22:00 – 23:00, diretta su Sky Sport F1

Sabato 6 novembre

FP3: 18:00 – 19:00, diretta su Sky Sport F1

Qualifiche: 21:00 – 22:00, diretta su Sky Sport F1. Differita su TV8 alle 23:50

Domenica 7 novembre

Gran Premio: 20:00, diretta su Sky Sport. Differita su TV8 alle 23:00

