Ducati può fare un grosso sgarro alla Yamaha e un favore all’Italia

La Ducati può regalare una doppia gioia ai colori italiani in caso di titolo costruttori vinto. La sfida con Yamaha è più accesa che mai.

La Ducati al momento è in testa alla classifica costruttori, ma ha un vantaggio abbastanza risicato sulla Yamaha. La classifica allo stato attuale recita: 307 punti per la casa di Borgo Panigale e 295 per il team di Iwata. Poi via via tutti gli altri un po’ più staccati. Insomma il Mondiale in tal senso è solo affare loro.

Qualora dovesse riuscire alla Ducati di conquistare il titolo però non sarebbe una soddisfazione solo per la casa di Borgo Panigale, ma anche per un altro storico marchio nostrano. Al momento infatti la Yamaha, nella classifica all time dei Mondiali conquistati nel Motomondiale è 2a in graduatoria alla pari di MV Agusta a quota 37.

Ducati può difendere MV Agusta

Insomma un Mondiale vinto dalla Yamaha porterebbe i giapponesi a superare lo storico marchio italiano che ha vissuto anni fa il suo grande exploit. Non sarà semplice battere la concorrenza per la Ducati che dovrà vedersela con quello che è di fatto il campione del mondo in carica MotoGP.

Chissà però che i vari Bagnaia, Miller, Martin e Zarco, spogliati dal peso della lotta al titolo piloti non possano fare qualcosa di veramente importante nelle prossime due gare. Per la casa di Borgo Panigale si tratterebbe del 2° titolo consecutivo dopo quello ottenuto un anno fa. Sarebbe per loro una bella soddisfazione, a maggior ragione se arrivasse quest’anno dopo tutti i cambiamenti che ci sono stati all’interno del team.

LEGGI ANCHE >>> Valentino Rossi, quei record che gli resteranno in gola

Al momento la casa di Borgo Panigale tra team ufficiale e clienti può contare su ben 5 vittorie contro le 6 ottenute da Yamaha. Staremo a vedere come andrà a finire la lotta tra questi due grandi marchi.

Antonio Russo