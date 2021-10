Evantra Pura, supercar made in Italy in edizione limitata

Evantra Pura è la nuova supercar realizzata da Mazzanti. Sarà prodotta in pochissimi esemplari e il prezzo resta sconosciuto.

Quando si parla di supercar italiane non dobbiamo sempre pensare a Ferrari, Lamborghini o Pagani. In questo speciale segmento troviamo anche una new entry firmata da Mazzanti e si chiama Evantra Pura, un nome che allude al puro piacere di guida. Con un motore V8 sovralimentato da 6,2 litri di origine General Motors, sfoggia prestazioni un po’ più “discrete” di quelle dei suoi fratelli, ma è più leggero e tecnologico e ha anche prestazioni spettacolari.

La potenza dei 761 CV viene trasmessa direttamente alle ruote posteriori ed è gestita da un cambio automatico a sette rapporti. Con queste caratteristiche e un peso di 1.290 kg (90 in meno rispetto al suo predecessore) questa supercar passa da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 360 km/h. Il cuore pulsante è piazzato centralmente, mentre lo speciale telaio combina acciaio con cromo molibdeno (utilizzato in alcune sezioni chiave, come il roll-bar).

La dotazione della supercar

Ha sospensioni MacPherson regolabili, a richiesta, e si avvale di freni carboceramici Brembo con pinze a 6 pistoncini e dischi da 14,9 pollici all’anteriore e pinze a 4 pistoncini e dischi da 14 pollici al posteriore. Mazzanti ha migliorato anche le dotazioni presenti in abitacolo, implementando elementi come la strumentazione digitale ispirata al mondo delle corse, o un sistema di infotainment che si comanda tramite un touch screen centrale posto in posizione verticale. Come da tradizione per Mazzanti, quasi tutti gli altri elementi degli interni sono personalizzabili, e gli optional o i materiali disponibili comprendono pelle di altissima qualità, fibra di carbonio o Alcantara in vari colori.

Evantra Pura sarà realizzata in soli 5 esemplari all’anno nei moderni stabilimenti del marchio a Pontedera (Pisa), quindi la disponibilità di questo tipo di auto è molto limitata. Al momento, il prezzo di partenza di questa supercar è sconosciuto.