Valentino Rossi, quei record che gli resteranno in gola

Valentino Rossi ha ottenuto tantissimi primati negli anni, ma alcuni non sono arrivati veramente per pochissimi. Ecco quali.

Valentino Rossi ha conquistato veramente tantissimi primati in MotoGP durante queste stagioni, ma non tutto è andato come sperato. Ci sono dei record in particolare che il Dottore ha solo sfiorato non riuscendo a farli suoi. Certo mancano ancora due gare, ma ci sembra difficile che cambi qualcosa in tal senso.

Per prima cosa ci sono i titoli iridati. Il record è sempre stato saldamente tra le mani di Giacomo Agostini con 15 successi. Un primato che è sempre parso inattaccabile per la verità, se non nei primissimi anni di carriera quando il #46 era letteralmente inarrestabile in sella alla Honda.

Quel famoso 2015 con il Mondiale perso all’ultima gara però gli ha strappato dalle mani la possibilità di conquistare il titolo numero 8 nella classe regina che lo avrebbe messo alla pari proprio di Agostini. Un rammarico che difficilmente riuscirà a togliersi dalla mente.

Valentino Rossi e quel primato inarrivabile

Non è tutto però. L’altro record che sotto sotto Valentino Rossi ha sempre bramato e non è riuscito ad ottenere è quello dei successi totali nel Motomondiale. Il primato appartiene come sempre a Giacomo Agostini, che vanta 122 successi (123 secondo alcuni almanacchi). Il Dottore come sappiamo si è fermato a 115.

Anche per quanto riguarda il giro veloce in gara il #46 si è dovuto arrendere a pochi chilometri dal traguardo. Con 96 best lap l’italiano è secondo alle spalle del primatista Agostini che ne ha totalizzati 117. In compenso sembra irraggiungibile il suo primato di 235 podi. Alle sue spalle sempre Ago con 159. Tra i piloti ancora in attività l’unico che sembra poterlo impensierire è il solito Marquez, che sinora però ne ha ottenuti “solo” 134.

