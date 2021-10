Felipe Massa sull’eterno confronto Hamilton-Schumacher: “Vi dico la mia”

Felipe Massa è una colonna della Ferrari ha vissuto il box accanto a Michael Schumacher. Ora parla del continuo paragone con Hamilton.

Felipe Massa ha scritto in un certo senso la storia della Ferrari. Il pilota brasiliano verrà ricordato sicuramente come uno dei driver più sfortunati nella storia della Rossa. Nel 2008 infatti tagliò il traguardo dell’ultima gara praticamente da campione del mondo, salvo poi perderlo grazie ad Hamilton che superò Glock praticamente all’ultimo respiro.

Non è andata meglio poi l’anno successivo. Nel 2009, infatti, in Ungheria arrivò il bruttissimo incidente che poteva costare molto caro al brasiliano, che fortunatamente se la cavò solo con un bruttissimo colpo all’occhio.

Massa e quell’eterno paragone che divide

Ha corso poi in Ferrari sino al 2013, senza più riuscire a salire sul gradino più alto del podio. In compenso si è reso protagonista di tante buone prestazioni. Dal 2014 al 2017 ha fatto poi le fortune della Williams facendo registrare buone prestazioni.

Grande amico di Michael Schumacher, ha sempre ricevuto molti complimenti dal tedesco per il suo talento. Da sempre cuore Ferrari, Felipe Massa ha comunque vissuto i suoi momenti magici con la Rossa. Tra questi vi sono sicuramente le due vittorie a casa sua in Brasile e i tre successi consecutivi in Turchia, quella che da sempre è stata la sua pista preferita per antonomasia.

Come riportato da AS, l’ex Ferrari durante una lunga intervista ha commentato l’eterno paragone tra Hamilton e Schumacher: “E’ difficile fare confronti. Schumacher-Senna, Hamilton-Schumacher. Sono piloti che hanno fatto la differenza al volante. Sono diversi e i tempi cambiano, è difficile fare dei paragoni. Diciamo che è un po’ come paragonare Cristiano Ronaldo e Messi a Pelé e Maradona. Il mondo dello sport è in continua evoluzione”.

