Aegerter ha praticamente dominato il campionato mondiale Supersport 2021, meritando il titolo, ma non ha avuto la chance di salire in Superbike.

Dopo Andrea Locatelli, un altro pilota al debutto nel Mondiale Supersport si è preso il titolo. Nel 2021 è toccato a Dominique Aegerter, che ha trionfato con la Yamaha R6 del team Ten Kate.

Ha vinto dieci gare ed è salito sul podio in altre quattro gare. Si è preso la corona iridata con un round di anticipo sulla fine del campionato pur saltando l’appuntamento di Montmelò. In Catalogna non gareggiò perché impegnato nel campionato mondiale MotoE, dove per poco non ha vinto il titolo. Solo 7 punti di distanza dal campione Jordi Torres.

Aegerter, niente promozione nel Mondiale Superbike

Nonostante la grande annata in Supersport, il 31enne pilota svizzero non ha trovato una sistemazione per correre nel Mondiale Superbike. Avrebbe voluto fare il salto di categoria, ma non c’è stata la condizione giusta. Yamaha non aveva una sella da dargli e il team Ten Kate non ha le risorse per tornare nel WorldSBK.

Aegerter, intervistato da Motorsport.com, non ha nascosto il suo dispiacere per il mancato approdo nella top class delle derivate di serie: «Sono un po’ deluso. Ho vinto dieci gare e il mondiale, in queste condizioni tutti i piloti vengono promossi. Ho provato tutto, ma non ho avuto alcuna opportunità. Non so se perché sono svizzero o perché ho 31 anni».

Il rider elvetico è deluso, però punta a confermarsi al top del WorldSSP nel 2022: «L’anno prossimo resterò in Supersport con lo stesso team, sperando di poter passare insieme in Superbike con una moto factory nel 2023».

Aegerter ha le idee chiare per il futuro. Vuole ripetersi in SSP e poi puntare al salto in SBK. Magari con il team Ten Kate, che conosce molto bene la categoria e l’aveva lasciata a fine 2020 per problemi di budget. L’anno prossimo, oltre a provare a vincere ancora il titolo, la squadra olandese cercherà di mettere insieme le risorse economiche necessarie per il rientro.