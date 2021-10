Lecuona e Vierge in Superbike con Honda: Toseland promuove la scelta

Toseland commenta positivamente la scelta di Honda di puntare su Lecuona e Vierge, oggi piloti MotoGP e Moto2, per il Mondiale Superbike.

La Honda per il Mondiale Superbike 2022 rivoluzionerà completamente la line-up per il team ufficiale. Alvaro Bautista ha voluto tornare in Ducati e Leon Haslam non è stato confermato.

HRC ha deciso di puntare su Iker Lecuona e Xavi Vierge, piloti provenienti dalla Motomondiale. Si tratta di due scommesse, dato che entrambi gli spagnolo non hanno esperienza in SBK

SBK, Toseland commenta la situazione Honda

James Toseland, ultimo campione della casa di Tokio in Superbike (anno 2007), ha parlato al sito ufficiale WorldSBK dello scenario in casa Honda: «Per la prima volta avremo dei talenti veri, freschi ed emergenti che arrivano dal paddock MotoGP, non solo piloti più avanti con l’età. Lecuona, in particolare, è stato sfortunato a non trovare un posto in MotoGP con il talento che ha. È sicuramente un vantaggio per il WorldSBK avere talenti così brillanti e giovani come loro».

HRC sperava di ottenere di più da Bautista e Haslam, però la CBR1000RR-R Fireblade è apparsa una moto non ancora pronta per vincere e stare stabilmente nelle prime posizioni. Toseland aggiunge: «La Honda ha avuto alcuni problemi negli ultimi due anni pur avendo con sé due ottimi piloti. Penso che vogliano un reset. Vogliono che piloti MotoGP o Moto2 entrino, con il loro livello e qualità, trovando l’anello mancante. Sono entusiasta per loro e spero funzioni. Non sarà facile competere con Razgatlioglu, Rea e Redding ma sono curioso di vedere quanto velocemente si adatteranno».

L’ex pilota di Ducati, Honda, Yamaha e BMW condivide la scelta fatta dalla casa di Tokio. A suo avviso, Lecuona e Vierge potrebbero sorprendere: «Honda non aveva nulla da perdere. Ci hanno provato con due piloti esperti, che forse hanno cercato di rendere la moto qualcosa che non poteva essere. Lecuona e Vierge potrebbero salire sulla moto e andare bene. A volte un nuovo pilota senza alcuna esperienza precedente su quella moto può farcela o comunque non deludere».