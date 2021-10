Ferrari, finalmente ci siamo? Da Maranello filtrano buone notizie sul futuro

In casa Ferrari si sta entrando nella fase decisiva per il progetto della monoposto della prossima stagione. Ed emergono le prime indiscrezioni

La Ferrari ha la testa già al 2022. Il progetto procede spedito, tanto che per le due prossime gare il Team Principal Mattia Binotto rimarrà di nuovo a casa, a Maranello, per seguire da vicino le fasi dello sviluppo della monoposto che verrà.

Sin da inizio stagione dalla Ferrari hanno fatto capire che, vista la semplice evoluzione messa in campo per il 2021, gli occhi erano puntati già al prossimo anno, quando si prospetta la rivoluzione tecnica che può essere decisiva per le stagioni a venire.

Ferrari 2022, progetto nato bene?

Nonostante qualche aggiornamento nel corso di questo 2021 sia arrivato, la Rossa però ha dedicato anima e corpo al nuovo progetto, che, a detta dei dirigenti, deve per forza far rinascere la Ferrari. E le ultime notizie che arrivano dalla fabbrica sono positive. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la casa di Maranello “da quanto si intuisce, potrebbe aver fatto bene i compiti”.

In particolare con il nuovo simulatore pronto a breve e le novità legate alla power unit la Ferrari ritiene che almeno sulla carta arriva al nuovo anno molto più preparata, ma, si legge sul quotidiano, “la palla gol è tanto succulenta quanto insidiosa”: “Non infilare subito la via maestra comporterebbe l’ennesima faticosa rincorsa”. E si sottolinea come questi giorni sono davvero cruciali per il progetto. E così si spiega la decisione di Binotto di rimanere a casa “a fare i compiti”.

In pista si pensa al terzo posto iridato

Intanto però la Rossa deve chiudere al meglio questa annata. Negli ultimi GP, in particolare dopo Monza, il momento forse più delicato della stagione, la Ferrari ha recuperato terreno nei confronti di una McLaren che, nonostante il motore Mercedes, ora sembra essersi fermata.

Il distacco ora è di una manciata di punti e dalle parti di Maranello credono che la rincorsa al terzo posto nel Mondiale costruttori sia possibile. Anche perché lo credono anche i rivali, a partire dal Team Principal Andreas Seidl: “Hanno fatto un buon passo in avanti con il loro pacchetto, anche grazie all’aggiornamento apportato sulla power unit. Questo gli ha dato un vantaggio e si è visto soprattutto in queste ultime due gare. Questa è la situazione attuale, ma noi dobbiamo restare concentrati. Siamo consapevoli che non avremo più aggiornamenti in arrivo né per quanto riguarda la vettura né per quanto riguarda il motore, ma sappiamo che arriveranno piste più favorevoli a noi ed altre più favorevoli alla Ferrari”.

Sì, perché la Ferrari ha portato aggiornamenti, ma tutti in vista del 2022. E questo è un vantaggio ulteriore. Vedremo intanto se questi passi in avanti rispetto alla concorrenza frutteranno anche l’obiettivo stagionale.

