I tifosi di Valentino Rossi lanciano una petizione: la proposta in suo onore

L’affetto mostrato durante l’ultimo Gran Premio non si ferma lì: infatti i tifosi di Valentino Rossi hanno in mente una petizione

Dopo il Gran Premio dell’Emilia Romagna che ha rappresentato l’ultima gara in Italia della carriera di Valentino Rossi, nella quale i tifosi del Dottore hanno invaso le tribune per omaggiare nella maniera adeguata un fenomeno del MotoGP, e dopo la petizione per farlo arrivare primo a Valencia, con tanto di passerella da parte degli altri piloti, ne arriva un’altra. L’ultima petizione che i fan del Dottore hanno lanciato sarebbe quella di intitolare una curva del Mugello al numero 46.

Sul sito Firmiamo.it si può leggere la proposta: “Ci siamo, questo giorno doveva pur arrivare. La leggenda del motociclismo si appresta a correre il suo ultimo GP d’Italia a Misano. Valentino Rossi dopo una straordinaria carriera coronata da straordinari successi e sorpassi emozionanti sta per dire addio alla MotoGP. Valentino è forse il campione italiano che più ci ha fatto emozionare nell’arco degli ultimi trent’anni”.

Sul sito la proposta continua: “Per lui abbiam fatto le nottate per seguirlo in tutto il mondo e lui non ci ha mai deluso. Anzi, ci ha sempre regalato emozioni e per questo lo ringraziamo. In suo onore vorremmo intitolare un circuito italiano (Mugello?) in suo onore così come è avvenuto per Marco Simoncelli, suo grandissimo amico scomparso nel tragico incidente“.

Un gesto che fa capire quanto affetto, nel corso della sua carriera, è riuscito a trasmettere e a ricevere il campione di Tavullia. Non è la prima volta che viene proposto di intitolare una curva di un circuito italiano a Valentino Rossi, il quale ha già in precedenza risposto negativamente: “Sinceramente non mi piacerebbe avere una curva con il mio nome su un circuito. Se sarà possibile, in futuro dirò sempre di no perché è una cosa che non mi piace molto, ma è la mia idea. Non so perché, ma credo sia meglio avere altri nomi. Hanno più magia rispetto al nome di un pilota“.

