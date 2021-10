Guido Meda passa alle quattro ruote: in pista con Davide Valsecchi

Sui social Guido Meda annuncia la sua partecipazione: “La cosa più bella del mondo!!! Con il mio fratellino di Top Gear Italia Davide Valsecchi alla Lamborghini World Final. Non è facile onestamente portare al limite una Huracan Super Trofeo Evo. Davide è un compagno superiore, bravo, simpatico, cattivo… pilota! Non ho mai girato con una macchina così. Ha 620 cavalli. Tutti subito! Che dopo due giorni di test ancora non ti ci abitui e dici… ‘caspita come va! Come accelera! Come frena!’. Abbiamo quattro gare nel weekend. È tosta. Prendere tre secondi da Davide e dai migliori pro è un attimo. Corriamo nella pro-am. Professionisti e amatori. Io sono… la seconda. Ma non mollo un metro. Il fatto è che mi misuro con altri che hanno un intera stagione alle spalle! O un’intera vita… in pista. Continuo a pensare alle linee e a quello che devo fare e dare, giorno e notte. Ho un coach, come quelli veri”.

Meda continua: “È Marco Mapelli, bravo, perbene, chiaro nelle spiegazioni, veloce. Lui è Lambo inside! Domani prove libere e qualifiche. Confesso di essermi allenato con il simulatore che mi ha prestato Matteo Cressoni, fantastico e utilissimo! Tra venerdì e domenica ora ci sono quattro gare. È un sogno, davvero, un desiderio che si avvera. Forse non me lo merito neanche. Ma ci provo. E di tutto questo faremo una puntata di Wheels per Sky Sport. Io lo capisco se siete invidiosi, ma non vorrei che lo foste… Spero possiate divertirvi guardando in tv gli esiti della nostra esperienza. Sono fortunatissimo!!! A domani! Dal Misano World Circuit per oggi, è tutto. Praticamente qui, a breve, mi danno o mi prendo la cittadinanza onoraria!”.