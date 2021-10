“C’è una donna nuda!”: cosa ha beccato Valentino Rossi sul suo computer

Valentino Rossi è stato protagonista di un fuori programma piccante quanto esilarante al termine del Gran Premio dell’Emilia Romagna

Il weekend del Gran Premio dell’Emilia Romagna, l’ultima corsa in Italia nella carriera di Valentino Rossi, ha regalato davvero tante emozioni e tante sorprese. Per il pubblico, ma soprattutto per il diretto interessato.

A tal punto che, a diversi giorni di distanza, continuano ad emergere episodi ed aneddoti, disseminati qua e là nel fine settimana di gara, che ciascuno a modo suo contribuiscono a dipingere le pennellate di questo quadro che è già entrato nella storia del Motomondiale.

Persino la conferenza stampa del dopo gara non ha risparmiato un colpo di scena divertente. Si è svolta, come ormai avviene di consueto dallo scoppio della pandemia, in modalità online, con Valentino Rossi collegato dal paddock di Misano Adriatico e tutti i giornalisti, alcuni dalla sala stampa, altri dalle proprie abitazioni.

L’imprevisto fa scompisciare Valentino Rossi

E, come sa bene ciascuno di noi che in questi ultimi due anni ha sperimentato la modalità dello smart working, a volte avere una webcam accesa sul proprio computer, se non si è abbastanza attenti ma ci si concede qualche distrazione, può aprire la porta a spiacevoli inconvenienti. La stampa di tutto il mondo è piena di aneddoti del genere, avvenuti anche ad alte autorità nel corso di riunioni importanti.

È proprio quello che è accaduto ad un cronista che, mentre stava assistendo alle risposte del Dottore, probabilmente non ha avvisato a dovere la famiglia di non entrare nella stanza. Tanto che la sua dolce metà, all’improvviso, ha passeggiato sullo sfondo, vestita solamente del suo intimo.

Una scena che non poteva passare inosservata a tutti i partecipanti alla videoconferenza, in primis proprio al fenomeno di Tavullia, che non ha mancato di sottolineare l’accaduto a voce alta e con una risata di gusto: “Ehi, c’è una ragazza nuda dietro di te! Con una maglietta rossa!”. Siamo sicuri che questa visione involontaria non avrà suscitato la gelosia della sua fidanzata, Fancesca Sofia Novello…

