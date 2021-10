Bagnaia, la MotoGP non gli basta: richiesta “speciale” a Ducati

Bagnaia sogna una lunga carriera in MotoGP e anche di diventare campione del mondo, ma non solo. Ha fatto una richiesta specifica a Ducati.

Avrebbe voluto evitare che Fabio Quartararo festeggiasse il titolo MotoGP a Misano, ma Francesco Bagnaia non ce l’ha fatta. La caduta mentre guidava la gara ha consegnato il mondiale al rivale.

Una delusione per il pilota Ducati, che comunque in questo 2021 è cresciuto e può pensare di essere più forte l’anno prossimo. Il team di Borgo Panigale si aspetta di lottare per il titolo che manca dal 2007 e Pecco può essere l’uomo di punta per raggiungere riconquistare la corona iridata.

Bagnaia vuole correre la 8 Ore di Suzuka

Bagnaia, che ha già vinto il titolo Moto2, sogna di diventare anche campione MotoGP. Ha ancora tanti anni di carriera davanti e può raggiungere l’obiettivo. Il talento non gli manca e la Ducati Desmosedici GP è una moto molto competitiva.

Interpellato da Motosprint, il pilota piemontese in merito all’eventualità di fare come Marco Simoncelli che nel 2009 a Imola gareggiò nel Mondiale Superbike da sostituto e fu molto veloce con l’Aprilia. Queste le parole di Pecco sul tema: «Se dovessi farlo, forse correrei su una pista che non conosco. Dovrei pensarci… Comunque Ducati non mi ha mai chiesto di partecipare a una gara del Mondiale SBK e io non ho mai espresso la volontà di farlo. Però ho chiesto a Paolo Ciabatti di correre la 8 Ore di Suzuka. Mi piacerebbe tanto prendere parte a quella corsa assieme alla Ducati, con una Panigale V4 preparata nel modo migliore possibile. Sono esperienze che bisogna fare. Inoltre, per le case giapponesi la vittoria alla 8 Ore di Suzuka vale come e più del successo in MotoGP, per questo mi darebbe ancora più gusto esserci».

Paolo Ciabatti, direttore sportivo Ducati, su un’eventuale partecipazione futura alla 8 Ore di Suzuka gli ha risposto: «Vedremo». Bagnaia non sarebbe certo il primo pilota MotoGP a competere nella prestigiosa gara del Mondiale Endurance. Anche il suo “maestro” Valentino Rossi vi ha preso parte quando guidava per la Honda, e l’ha pure vinta. Vedremo se pure Pecco avrà l’occasione di mettersi alla prova in quella corsa.