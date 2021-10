Quartararo utilizzerà il numero 1 nel 2022? Il pilota Yamaha ha deciso

Quartararo nel campionato mondiale MotoGP 2022 può scegliere di usare il numero 1 invece del suo classico 20. Ha già preso una decisione.

Il 2021 è stato l’anno dell’incoronazione di Fabio Quartararo come campione del mondo MotoGP. Un titolo meritatissimo per il pilota francese, che riporta Yamaha in trionfo dopo sei anni dall’ultima volta.

Fin dall’inizio del campionato si è vista la sua determinazione a vincere questo Mondiale, dopo la delusione del 2020. Già l’anno scorso sperava di farcela, ma tra pressione e problematiche tecniche non ce la fece. Invece, in questa stagione lui ha fatto un salto di qualità evidente e anche la M1 è migliorata in modo tale da permettergli di sfruttare il suo stile di guida.

MotoGP, Quartararo ancora con il numero in futuro

Quartararo è stato il più forte nel campionato MotoGP che ha ancora due gran premi da disputare prima della fine. Aver vinto la corona iridata gli consente di poter scegliere di esibire il numero 1 sulla sua Yamaha nel 2022.

Tuttavia, sembra che anche il pilota francese come altri suoi predecessori non sia intenzionato a utilizzarlo: «No – ha detto a Canal + – non ne vale la pena. Voglio davvero che sia qualcosa di semplice. Oggi sono lontano dall’essere il numero 1. C’è molta gente. Il 20 è il numero con cui ho iniziato e con cui finirò la mia carriera».

Quartararo chiarisce che neppure in futuro pensa di utilizzare quella prestigiosa cifra da esibire sulla sua moto. Non è l’unico ad aver scelto di farlo e ne cita uno: «Per me l’esempio è Valentino Rossi. Ha vinto nove volte e non ha mai scelto il numero 1. Penso che sia fantastico per il pubblico, perché sono passati diversi anni da quando un pilota lo ha utilizzato».

L’ultimo rider ad avere il numero 1 sulla moto è stato Jorge Lorenzo nel 2011. Fabio, almeno per adesso, pensa che proseguirà fino alla fine con il 20. Vedremo chi sarà a decidere diversamente nel futuro della MotoGP.