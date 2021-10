Luca Marini, debutto difficile in MotoGP: i dubbi di Agostini e Biaggi

Giacomo Agostini e Max Biaggi esprimono dei dubbi su Luca Marini, che all’esordio in MotoGP sta attraversando alcune difficoltà.

Non è stata per niente facile la prima stagione di Luca Marini in MotoGP. Il pilota 24enne ha concluso solo due gare in top 10 e in classifica attualmente è diciannovesimo con 37 punti.

Il suo compagno di squadra Enea Bastianini, anche lui rookie, di punti ne ha conquistati 87 e per due volte (entrambe e Misano) è pure salito sul podio. Evidente la differenza di prestazione tra i due rider del team Avintia. Il fratello di Valentino Rossi dovrà migliorare tanto nel 2022, quando a differenza del riminese disporrà di una Ducati Desmosedici ufficiale.

MotoGP, Agostini e Biaggi parlano di Luca Marini

Giacomo Agostini e Max Biaggi, intervistati da La Gazzetta dello Sport, hanno espresso dei dubbi su Luca Marini. Il quindici volte campione del mondo si è così espresso sul pilota marchigiano: «Non mi ha convinto del tutto. Non è male, a Misano ha fatto una grande qualità, ma poi in gara fa fatica. Il prossimo anno con la Ducati ufficiale dovrà fare un passo avanti».

Come Agostini, anche Biaggi ha qualche perplessità inerenti il fratello di Valentino Rossi: «Per ora non ha dimostrato tanto. Se lo confronti con Bastianini, che ha la sua stessa moto, per ora non c’è stato confronto».

Toccherà a Marini fugare ogni dubbio sul suo valore nel 2022. Il secondo anno in MotoGP dovrebbe andare meglio, vista l’esperienza accumulata nel 2021 e la possibilità di guidare una Ducati Desmosedici ufficiale.