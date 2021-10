CUPRA Formentor VZ5: l’edizione limitata anche in Italia, svelato il prezzo

CUPRA Formentor VZ5 è la serie speciale più potente del marchio. Motore possente e alta tecnologia in edizione limitata.

CUPRA Formentor, primo modello del marchio, arriverà a breve con l’edizione limitata VZ5, dotata di un propulsore a cinque cilindri da 2,5 litri, con una potenza di 390 CV e 480 Nm di coppia, in grado di rendere ancora più esaltanti le prestazioni. Non solo grazie al cuore pulsante, ma anche ad una dotazione tecnica di grande rispetto, a cominciare dalla trazione integrale 4Drive, che invia la coppia motrice alle ruote posteriori solo quando richiesto dalle esigenze dinamiche.

Ma non è tutto. CUPRA Formentor VZ5 è dotata di blocco motore in alluminio per rendere più leggero il peso della vettura, impianto di scarico con alette ad apertura variabile che ne esaltano il sound, la tecnologia di ripartizione dinamica della coppia Torque Splitter che consente la distribuzione della trazione su ciascun lato dell’asse posteriore. Ad esaltarne le doti dinamiche contribuisce anche il cambio automatico DSG a 7 marce DQ500.

Nella dotazione di serie sono inclusi anche cerchi in lega da 20 pollici, impianto frenante Akebono con pinze anteriori a 6 pistoni, quattro terminali di scarico visibili con finiture rame, estrattore posteriore con finiture in fibra di carbonio, spoiler laterali paraurti anteriore in fibra di carbonio. Per rendere ancora più unica la CUPRA Formentor VZ5 è possibile optare per i colori opachi della carrozzeria, oppure scegliere tra i sedili sportivi avvolgenti rivestiti in pelle nera o Petrol Blue o i sedili sportivi avvolgenti CUP bucket rivestiti in pelle SABELT nera o Petrol Blue. Il prezzo di listino parte da 62.350 Euro chiavi in mano.