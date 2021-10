Valentino Rossi, a Le Iene spunta il nome della figlia

Valentino Rossi intervistato da Le Iene, il servizio andrà in onda martedì sera. Ecco alcune dichiarazioni in anteprima.

A distanza di poche ore dall’addio a Misano Valentino Rossi è stato intervistato dal programma Mediaset ‘Le Iene’. Parla del suo glorioso passato e del futuro ancora non pianificato. “Continuo a fare il pilota, correrò con una macchina l’anno prossimo, rimarrò in pista, sennò mi annoio!”.

Ma tra VR46 Academy, impegno nell’endurance, bambina in arrivo… ci sarà poco da annoiarsi. L’idea del ritiro è maturata gara dopo gara nel corso di questa difficile stagione. “Ho pensato di continuare quest’anno però ho detto, vedo quanto sono competitivo… Però quest’anno è stata più dura del previsto, mi aspettavo di andare un po’ più forte, di fare meno fatica. Dopo la gara di Assen, e li mi ero prefissato di decidere con calma, ho aspettato una settimana e poi ho detto, via, ci siamo”.

Non c’è più nulla da pensare quando si raggiungono i 42 anni, in un Mondiale dove sono i giovani a farla da padrona. “Sai qual è il problema? È che io sono vecchio! Ho 42 anni, gli altri piloti ne hanno 25. Fossi stato più giovane ci sarebbe stato il tempo per ripensarci ma ormai va bene così”. L’inviato de ‘Le Iene’ lo mette alla prova: gli fa sentire alcuni audio di Gran Premi del passato, giornate storiche della sua carriera. E Valentino Rossi le indovina tutte in pochi secondi.

L’episodio del 2015 e futuro da papà

Scivola solo sul decimo titolo, un audio realizzato ad hoc insieme a Guido Meda. Era il 2015, anno in cui ha perso il titolo dopo la sanzione inflittagli a Speang, quando è arrivato ai ferri corti con Marc Marquez. “Non si era mai visto che un campione corra per far perdere un altro e non per vincere lui. mi dispiace non aver vinto 10 mondiali perché a Valencia ho sbagliato e sono caduto, ma questo ha fatto più male. È un grande rammarico perché non me l’aspettavo e da lì non è stato più lo stesso”.

Nel futuro non ci saranno solo le corse. Tra quattro mesi nascerà la sua primogenita e diventerà papà. Al momento il nome della nascitura non è ufficiale, ma Valentino Rossi forse lo svela in anteprima, in presenza della sua dolce metà Francesca Novello. E non poteva che essere un nome legato alla sua carriera: “Ci piaceva Vittoria…vediamo dai!”.

