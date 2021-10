Il ragazzo che ha preso il casco di Valentino Rossi esce allo scoperto

Il giovane fortunato che è riuscito ad acchiappare il casco celebrativo lanciato domenica al termine della gara da Valentino Rossi esce allo scoperto

Il fortunato tifoso che domenica al termine della gara di MotoGP, al Misano World Circuit Marco Simoncelli, ha preso al volo il casco lanciato in tribuna da Valentino Rossi e realizzato appositamente per il GP dell’Emilia Romagna da Aldo Drudi e da Davide Degli Innocenti, si chiama Michele Quirini.

Il ragazzo di Fabriano, in provincia di Ancona, è un super appassionato di moto. Michele ha postato sul proprio profilo Facebook un’immagine, in cui compare a letto con il casco, aggiungendo come didascalia la frase: “Buonanotte! Eh sì, profuma di leggenda”.

Il designer Aldo Drudi, nei giorni antecedenti al GP, aveva spiegato il significato del casco e gli elementi raffigurati dicendo che si trattava di un omaggio ai sui tifosi: la grafica presenta migliaia di bandiere VR46 stampate sul retro e in alto, proprio come in quel Mugello, un cuore però questa volta giallo, il colore della leggenda.

Il casco finisce dove iniziò la carriera di Valentino Rossi

Sembra chiudersi un cerchio per il Dottore. Fabriano è infatti il punto da cui cominciò la sua carriera agonistica: il 25 aprile 1990 vinse una delle sue primissime gare con il go-kart. Poi salì in moto e, come si dice, il resto è storia nota. Il tifoso ora si gode il cimelio, conquistato domenica, di una leggenda di questo sport e che oltre ad avere un valore sentimentale ha anche un bel valore economico, si ipotizza possa valere già intorno ai 100 mila euro.

