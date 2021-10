Razlan Razali racconta l’addio di Petronas: “È stata una sorpresa”

Razali spiega come sono andate le cose con Petronas, che a fine 2021 lascerà la MotoGP. Il team principal della squadra RNF rivela tutto.

Razlan Razali anche nel 2022 sarà in MotoGP con il neonato team RNF Racing. Perso il contratto di sponsorizzazione con Petronas e il supporto del Sepang Racing Circuit, si è dovuto dare da fare per trovare nuovi partner.

Il nuovo main sponsor sarà il marchio italiano WithU, che comparirà sulle tutte e sulle carene delle Yamaha M1 di Andrea Dovizioso e Darryn Binder. Razali, che si è separato anche da Johan Stigefelt, continuerà ad avere Wilco Zeelenberg come team manager. Una conferma importante, dopo le voci inerenti un interessamento della Suzuki.

MotoGP, Razali parla dell’addio di Petronas

Razali in un’intervista concessa a Speedweek ha spiegato come sono andate le cose con Petronas, che dopo tre anni di MotoGP ha deciso di interrompere la partnership a fine campionato 2021: «È stata una vera sorpresa. Avevamo iniziato a discutere di un’estensione del contratto a fine 2020. A giugno ci hanno fatto un’offerta che prevedeva meno soldi. Io ho risposto che non potevamo accettare meno soldi. Ho chiesto un leggero aumento del budget. Guardando indietro, avrei dovuto accettare quella proposta».

Il manager malese è un po’ pentito di non aver detto sì all’offerta che Petronas aveva fatto per rinnovare il contratto. E aggiunge: «Avevamo concordato la scadenza di fine luglio per trovare un accordo. Contavo sul fatto che confermassero la proposta fatta oppure che continuassero i negoziati. Invece, hanno scelto di ritirarsi. Non ci hanno dato la possibilità di discutere ulteriormente».

Razali ha aggiunto altri dettagli della vicenda: «Ho dato la notizia al CEO del circuito di Sepang, che ha poi parlato col presidente di Petronas e i vertici. Siamo stati informati che a causa della situazione economica provocata dal coronavirus e della difficile situazione del Governo della Malesia, il ritiro era confermato. Abbiamo dovuto accettare questa decisione».

Considerando che Petronas investe un sacco di soldi in Formula 1 con la Mercedes, può sembrare una scusa lasciare la MotoGP per ragioni economiche. Il patron del team RNF risponde: «Esatto, abbiamo detto la stessa cosa».

Razali ammette di aver avuto anche problemi con Datin Anita Azrina Abdul Aziz, capo delle comunicazioni strategiche di Petronas: «È arrivata nel 2008, quando divenni CEO del circuito di Sepang. C’era disaccordo, ogni volta che davo suggerimenti venivo ignorato. Poi se n’è andata, nel 2018 sono arrivate in Petronas altre due persone che erano le mie interlocutrici. Però successivamente se ne sono andate ed è tornata lei…».