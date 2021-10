Valentino Rossi premiato da Di Maio: “Eccellenza dell’Italia” (VIDEO)

Al termine del Gran Premio dell’Emilia Romagna, Valentino Rossi ha ricevuto un premio dalle mani del ministro Luigi Di Maio

Il Gran Premio dell’Emilia Romagna l’ha vinto Marc Marquez, il titolo mondiale è stato assegnato a Fabio Quartararo. Eppure il protagonista di questa domenica a Misano Adriatico è inevitabilmente Valentino Rossi, alla sua ultima gara in carriera in Italia.

A lui hanno fatto visita nel paddock vip e amici, da Cesare Cremonini a Gianmarco Tamberi, da Kristian Ghedina al re dei social Khaby Lame. Per lui si sono mobilitate le Frecce tricolori, con un’esibizione mozzafiato.

Valentino Rossi riceve il premio del governo italiano

E a rendergli omaggio sono arrivate persino le più alte autorità del governo italiano: il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, che gli hanno consegnato un premio speciale come icona del Made in Italy nel mondo.

Subito dopo la bandiera a scacchi, la cerimonia si è svolta sul rettilineo principale, dove il Dottore ha ricevuto un trofeo pensato dal suo amico designer Aldo Drudi e realizzato dall’antica vetreria Barovier&Toso.

“Valentino Rossi è un ambasciatore del Made in Italy nel mondo”, sono state le parole del ministro Di Maio. “Ovunque io vada, nella lista di chi mi dice di amare l’Italia c’è sempre Valentino Rossi. Con questo riconoscimento diciamo grazie a un personaggio non solo protagonista del motorsport, che ha rappresentato l’Italia in tutto il mondo facendo sognare milioni di tifosi, ma che ha anche fatto viaggiare il Made in Italy ad altissima velocità sulle due ruote”.

Prosegue il politico: “Valentino Rossi è un simbolo del Made in Italy. Un campione, un’eccellenza che ha portato in alto, e nel mondo, il nome dell’Italia. Di lui siamo tutti fieri. Penso alle emozioni che ci ha regalato durante la sua carriera, a quel sentimento di orgoglio che suscita nei nostri connazionali. Valentino Rossi è un’icona e dobbiamo ringraziarlo per tutto quello che ha fatto e che farà per dare lustro al nostro Paese”.

LEGGI ANCHE —> Marquez, vincitore umile: ringrazia Valentino Rossi e applaude Quartararo