Valentino Rossi saluta in grande stile: “Il miglior modo per dire addio”

Nel suo ultimo Gran Premio in Italia, Valentino Rossi si congeda dai suoi tifosi con una prestazione di alto livello

“È stato il miglior modo per dire addio”, gongola Valentino Rossi al termine del Gran Premio dell’Emilia Romagna. E non gli si può dare torto.

Sulla pista amica di Misano Adriatico il Dottore si è prodotto in una rimonta d’altri tempi: scattando dall’ultima posizione della griglia di partenza, è risalito fino alla decima piazza finale, suo secondo miglior risultato dell’anno.

“Partire in fondo non è mai una cosa semplice ma sono rimasto concentrato e alla fine sono riuscito a recuperare, a fare qualche battaglia e ad arrivare nei primi dieci”, commenta a fine gara. “Insomma, a combinare qualcosa di buono. Sapevo che con l’asciutto avrei avuto un buon passo”.

Una domenica dedicata a Valentino Rossi

A incorniciare questa prestazione maiuscola ci hanno pensato gli organizzatori e i tifosi, allestendo un omaggio in grande stile, con tanto di premiazioni, fuochi d’artificio, Frecce tricolori e coreografie sulle tribune, per il suo ultimo Gran Premio in Italia.

“Mi sono emozionato, l’ambiente era fantastico”, ammette Vale. “Volevo approfittare dell’atmosfera per fare una buona gara e regalare il massimo a chi guardava. Ho provato a divertirmi, me l’hanno detto tutti”.

E poi anche la livrea del team VR46 tutta in giallo, con la scritta “Grazie Vale”, di cui nemmeno lui era stato messo a conoscenza: “Davvero emozionante, confesso che non ne sapevo nulla, hanno fatto tutto loro. Normalmente non mi piacciono le sorprese, ma questa sì”.

Toccato, ma non commosso

Non poteva esserci pista migliore per dire addio, del resto, se non questa: “Misano è il ‘mio GP’, vivo a dieci km da qui e quindi è la gara di casa, per me. Qui ho vinto tre volte e spero la gente porti nella memoria i trionfi, le gare e i duelli che abbiamo vissuto a Misano“.

Emozione sì, dunque, ma nessuna lacrima: “Non è vero che alla fine ho pianto. Non sono contrario a piangere, è solo che non mi viene. Avrei pianto solo perché partivo ultimo…”, conclude con una delle sue ormai famose battute.

