Grandissima gara in MotoGP di Bagnaia che sciupa tutto nel finale con una caduta che regalo il titolo a Fabio Quartararo. Vince Marquez.

Partono subito alla grande le due Ducati, con Bagnaia che guida il compagno di team seguito da Marquez. Dopo 4 giri però cade Miller. Un vero peccato per l’australiano che sembrava avere tutte le carte in regola per agguantare un podio. Al via incidente tra Petrucci e Mir che sportivamente si sono abbracciati dopo l’incidente.

Nei primi giri Bagnaia e Marquez girano praticamente in fotocopia e danno paga a tutti. All’11a tornata problemi invece per il fratello dello spagnolo Alex. Nello stesso giro crash anche per Lecuona. Passano due tornate e scivola anche Jorge Martin.

MotoGP: disastro Ducati, Quartararo campione

Ritmo indiavolato di Pecco, Marquez però sembra riuscire a tenergli testa. Dietro Quartararo a metà gara, dopo una buona rimonta, si ritrova 7°. Ottima prestazione anche per Pol Espargaro che si ritrova 3° nella terra di nessuno, inseguito a debita distanza da un buon Oliveira.

Negli ultimi 5 giri Bagnaia prova a scrollarsi di dosso definitivamente Marquez girando su tempi incredibili, ma proprio sul più bello Pecco finisce nella ghiaia consegnando così il titolo iridato tra le mani di Fabio Quartararo. Sul podio con lo spagnolo 8 volte campione del mondo anche Pol Espargaro e Bastianini. Ottimo 10° posto per Valentino Rossi che saluta la sua Misano con un bel risultato.

Autentico disastro per la Ducati che aveva tutte le carte in regola per piazzare una doppietta a Misano e invece ha piazzato un clamoroso zero con le due moto ufficiali. L’impressione però è che Pecco possa lottare per il titolo il prossimo anno.

