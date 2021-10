Grandissima gara in Moto2 di Sam Lowes. Dramma per Raul Fernandez che cade mentre si trovava in testa. Ora il Mondiale si fa in salita.

Al via ci pensa Lowes a prendersi la prima piazza. Subito dopo qualche curva però è Canet a piazzarsi davanti a tutti. In rimonta nelle retrovie Gardner, che si sta giocando il Mondiale Moto2 con Raul Fernandez. Male invece gli italiani con Vietti solo 6°, migliore dei rider nostrani.

Gara di gruppone nei primi giri, tantissimi i sorpassi. Dopo 6 tornate però Lowes prova a dare lo strappo e comincia a girare su tempi insostenibili per tutti gli altri. Raul Fernandez però legge la gara e supera Canet per mettersi alla caccia del primato.

Moto2: Raul Fernandez butta un’occasione d’oro

Errore gravissimo di Gardner che stende Chantra e rischia anche lui di cadere. Long lap penalty per lui e notte fonda nel Mondiale. Dopo un lungo inseguimento al 14° giro Raul Fernandez rompe gli indugi e supera anche Lowes prendendosi la testa della gara.

Passa appena un giro e si consuma un vero e proprio dramma sportivo per Raul Fernandez che improvvisamente cade mentre si trovava in testa. Grande opportunità per Gardner. Ottima prestazione per Bezzecchi che dal fondo si ritrova alle spalle del leader del Mondiale, in lotta per la 7a piazza.

Caduta per Bezzecchi durante il penultimo giro. Davanti Lowes scappa via verso un clamoroso successo davanti ad Augusto Fernandez e Canet. Migliore degli italiani Vietti che chiude 4° con la bellissima livrea dedicata a Valentino Rossi, protagonista oggi del suo ultimo passaggio in Italia in MotoGP.

