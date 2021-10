Aleix Espargarò rincorre l’ultimo obiettivo stagionale

Aleix Espargarò strappa un buon 7° posto a Misano-2 e nelle ultime due gare punterà ad un ultimo obiettivo stagionale.

Partito dall’11esima posizione in griglia Aleix Espargarò si è reso autore di una rimonta fino alla settima piazza finale nel Gran Premio di Misano-2. Buono lo start, il pilota Aprilia ha potuto contare su diverse cadute nel gruppo davanti e sui sorpassi ai danni di Franco Morbidelli e Luca Marini per portare a casa un bottino di 9 punti che, sommati ai precedenti, adesso ammontano a 113 punti che gli valgono l’ottavo posto in classifica mondiale.

Obiettivo 7° posto

Davanti a lui la KTM di Brad Binder a quota 136: 23 punti che Aleix punta a colmare nei due week-end restanti che si terranno a Portimao e Valencia. Un obiettivo non semplice ma neanche impossibile. Nel round di San Marino è riuscito a portare a casa il settimo posto che rappresenta l’ennesimo bel piazzamento di una stagione positiva, coronata dal primo podio di Aprilia in MotoGP ottenuto a Silverstone. I progressi della RS-GP21 sono rispecchiati anche nella prima top 10 di Maverick Vinales che si è reso autore di una grande seconda parte di gara che gli ha permesso di chiudere alle spalle del ben più esperto collega.

Nonostante i problemi di grip Aleix Espargarò ha strappato un risultato degno di nota che lo spinge ad osare in classifica. “Sono abbastanza soddisfatto dei punti guadagnati oggi, soprattutto perché il mio ritmo non è stato eccezionale. Purtroppo non ho percepito un buon grip dalla gomma posteriore e ho fatto molta fatica per tutta la gara. Alla luce delle complicazioni di questo weekend è comunque importante lasciare Misano con una prestazione solida, in campionato non siamo lontani dalla top-7 – ha concluso il pilota della Aprilia RS-GP – e ci proveremo fino all’ultima gara”.