Valentino Rossi può sorprendere a Misano: il pronostico di un ex campione

Valentino Rossi riuscirà a fare bene a Misano? Difficile fare previsioni, ma secondo Crivillé il pilota Petronas Yamaha ha buone chance.

Domenica Valentino Rossi disputerà la sua ultima gara MotoGP in Italia. Il luogo dell’evento sarà Misano Adriatico, dove il Motomondiale andrà di scena per la seconda volta in questo 2021.

Nella corsa del 19 settembre è arrivato solo diciassettesimo al traguardo e sicuramente punterà a ottenere un risultato migliore. Il Dottore ci tiene a fare bene di fronte al suo pubblico, che riempirà le tribune del circuito intitolato a Marco Simoncelli. Non è facile fare previsioni positive, dato che in questo campionato sta faticando tantissimo e ha conquistato solo 29 punti.

MotoGP, Crivillé parla di Valentino Rossi

Alex Crivillé in un’intervista a Marca ha affermato di aspettarsi un Rossi in palla in questo fine settimana a Misano: «Affronterà la gara con grande entusiasmo e anche con la speranza di ottenere un buon risultato nel suo ultimo gran premio in Italia. Corre in casa, ha il pubblico dalla sua parte e non ha nulla da perdere dopo aver annunciato il ritiro. Vuole dare tutto e sarà più vicino ai primi. Non direi che può vincere la gara, ma può stare nel secondo gruppo».

Il due volte campione del mondo vede un Valentino che può farcela a conquistare un buon piazzamento sulla pista romagnola: «La Yamaha funziona bene a Misano e lui sa benissimo che, con il setting usato da Quartararo, la M1 è forte lì. Possiamo aspettarci che Rossi faccia una buona gara».

Crivillé ha fatto anche il suo pronostico sul podio che vedremo al termine della gara MotoGP in programma domenica: «Scommetterei su Bagnaia, Quartararo e Marquez».