Marc Marquez e Ansu Fati, incontro speciale tra due campioni (VIDEO)

A Montmeló Marc Marquez e Ansu Fati si sono incontrati. Il pilota spagnolo ha mostrato i segreti della sua Honda al giovane attaccante

Il numero 10 del Barcellona, Ansu Fati, è stato invitato dall’otto volte campione del mondo Marc Marquez a conoscere il funzionamento di una MotoGP. Il pilota della Honda, grande amico dell’attaccante del club catalano, ha mostrato i segreti della sua RC213V.

Il confronto è stato immortalato con un video da Box Repsol, portale dello sponsor del team ufficiale Honda. I due si sono incontrati su circuito catalano Montmelò precisamente nella curva Caixa. Ansu Fati si è presentato sul tracciato dove ad aspettarlo c’era Marquez che gli ha mostrato il suo abbigliamento, con tuta e casco.

Successivamente Marc ha presentato la sua Honda numero 93, facendo salire in sella il giovane talento del Barcellona, visibilmente emozionato. Lo stupore è apparso sul volto del classe 2002 quando il pilota spagnolo ha fatto sentire il rumore prodotto dalla moto non appena si tocca la manopola dell’acceleratore.

🎁 ¡Ya ha llegado el día! ¡@marcmarquez93 y @ANSUFATI, juntos! ¡Menuda cara se le ha quedado al futbolista al ver la sorpresa que le tenía preparada nuestro piloto! 🤯

🎁 The day has come! #MM93 and #AF10, together! Check Ansu’s face when he sees the surprise Marc had for him 🤯 pic.twitter.com/0RoufDcRB2

— Box_Repsol (@box_repsol) October 19, 2021