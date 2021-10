Opel Combo e-Life: il van per la famiglia in versione elettrica

Opel Combo e-Life è il piccolo van pensato per la famiglia, con motore elettrico e una capacità di carico degna di nota.

Le vetture elettriche prendono sempre più possesso dei mercati e anche Opel si tiene al passo con i tempi. Combo-e Life è il piccolo van pensato per la famiglia alimentato con la spina, che ha l’obiettivo di preservare la versatilità dei gemelli a benzina o diesel. Adesso viene offerto anche con una o due porte laterali scorrevoli ed è disponibile in due misure: la versione standard, lunga 4,4 metri, o quella extra large, da 4,75 m, entrambe con 5 o 7 posti.

Ottima anche l’autonomia del nuovo Opel Combo e-Life che garantisce fino a 280 km/h con una carica della batteria, agli ioni di litio da 50 kWh. Bastano 30 minuti per ricaricare all’80% presso le stazioni di ricarica pubblica in Corrente Continua. Il motore ha una capacità di erogazione pari a 136 CV e una coppia di 260 Nm generate dal sistema di propulsione elettrico, in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 11,7 secondi, e di toccare una velocità massima di 135 km/h (limitata elettronicamente) che ne consente tranquillamente l’utilizzo anche in autostrada.

Gli interni sono all’insegna del comfort, grazie ad una posizione di guida rialzata e alla capacità di carico che oscilla da 597 a 850 litri, a seconda se si tratti della versione a 5 o 7 posti, garantendo ampio spazio anche per depositare bici o altro materiale. Ma la spaziosità interna può aumentare ulteriormente abbattendo i sedili posteriori. Per la Combo e-Life a 5 posti aumenta fino a 2126 litri, mentre la versione più lunga, abbattendo i sedili posteriori, arriva fino a 2693 litri. Niente male per un van di piccole dimensioni!