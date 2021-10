Lucio Cecchinello, messaggio alla Honda: “Moto non abbastanza competitiva”

Cecchinello si aspettava una Honda più veloce nel Mondiale MotoGP 2021. Il boss del team LCR ambiva a risultati migliori in questo campionato.

Stagione MotoGP 2021 un po’ difficile per il team LCR. I risultati sono stati al di sotto delle aspettative. La squadra di Lucio Cecchinello sperava di ottenere di più in pista.

Tra i due piloti il migliore finora è stato Takaaki Nakagami, che ha 70 punti in classifica e come migliori piazzamenti un quarto posto a Jerez e un quinto in Stiria. Invece Alex Marquez di punti ne ha 54 e il suo migliore risultato è la sesta posizione ottenuta a Le Mans. Le difficoltà della Honda hanno condizionato il loro rendimento. Come al solito, solamente Marc Marquez del team ufficiale ha saputo essere competitivo.

MotoGP, Cecchinello analizza la stagione 2021

Cecchinello in un’intervista rilasciata a GP Racing ha espresso il proprio giudizio su questo Mondiale 2021: «È stato un anno al di sotto delle aspettative. Il nostro pacchetto non è competitivo come quello degli altri. Se guardiamo Ducati, Yamaha, Suzuki, KTM o Aprilia sono cresciuti un po’ più di noi».

Il team principal di LCR Honda ha detto la sua anche su Cal Crutchlow, che fino al 2020 è stato suo pilota e poi è diventato tester Yamaha MotoGP: «Nel suo anno ha perso un po’ di ambizione, perché aveva già capito che non c’era molta voglia da parte di Honda di rinnovargli il contratto. E Nakagami aveva la vecchia moto».