MotoGP Emilia Romagna: ecco programma e orari tv del weekend

Dopo la data di settembre, il Motomondiale torna a Misano per il GP stavolta dedicato all’Emilia Romagna. E sarà un weekend davvero speciale

La MotoGP torna per il Misano bis e lo fa con il GP dell’Emilia Romagna. Un appuntamento molto atteso dai fan delle due ruote, visto che sarà ricco di significati il weekend che sta per arrivare.

Tributo a Valentino Rossi e Simoncelli

Sarà un’appuntamento speciale innanzitutto per Valentino Rossi, che torna per l’ultima volta davanti al pubblico italiano. E il suo fan club è pronto a tributargli una standing ovation speciale, visto che ci sarà davvero il pubblico delle grandi occasioni per vederlo.

Sarà poi anche l’occasione per celebrare il decennale dalla scomparsa di uno degli eredi del Dottore, quel Marco Simoncelli che nel 2011 morì a Sepang lasciando un vuoto all’interno del paddock enorme. E non poteva rendergli omaggio soprattutto il pubblico di casa nel circuito a lui intitolato. La Dorna ha deciso infatti in suo onore di piantare una quercia sulla collina nei pressi della curva Quercia.

Due avvenimenti speciali, ma non passerà in secondo piano la sfida tra Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia per il Mondiale. Il francese sembra ormai certo del titolo dopo il podio di Austin, ma il torinese, che qui ha vinto a settembre, vuole fargli lo scherzetto.

Il programma del GP dell’Emilia Romagna

L’evento di Misano sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP e su DAZN, TV8 al momento prevede la trasmissione in differita di qualifiche e gare in prima serata dato che la differita del Gran Premio di F1 degli Stati Uniti andrà in onda a mezzanotte.

Venerdì 22 ottobre

Prove libere 1

Moto3 9:00 – 9:40

MotoGP 9:55 – 10:40

Moto2 10:55 – 11:35

Prove libere 2

Moto3 13:15 – 13:55

MotoGP 14:10 – 14:55

Moto2 15:10 – 15:50

Sabato 23 ottobre

Prove libere 3

Moto3 9:00 – 9:40

MotoGP 9:55 – 10:40

Moto2 10:55 – 11:35

Qualifiche

Moto3 12:35 – 13:15

FP4 MotoGP 13:30 – 14:00

MotoGP 13:30 – 14:25

Moto2 15:10 – 15:50

Domenica 24 ottobre

Warm Up

Moto3 8:40 – 9:00

Moto2 9:10 – 9:30

MotoGP 9:40 – 10:00

Gare

Moto3 11:00

Moto2 12:20

MotoGP 14:00

