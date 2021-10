Guido Meda, che caduta dalla Ducati (insieme a Jack Miller)! (GALLERY)

Il telecronista della MotoGP Guido Meda è stato protagonista di una disavventura mentre era in sella alla Ducati Multistrada in Sardegna

Spiacevole disavventura questo weekend per Guido Meda, il vicedirettore di Sky Sport e telecronista per eccellenza della MotoGP. Era impegnato a San Teodoro, in Sardegna, in un evento su moto fuoristrada organizzato insieme al ducatista ufficiale Jack Miller e al noto velista Max Sirena, già skipper di Luna Rossa e team manager di Emirates con cui vinse la Coppa America.

A narrare l’accaduto ci ha pensato lo stesso giornalista milanese, dimostrando una buona dose di autoironia, che certamente non gli manca, sul suo profilo ufficiale di Instagram.

“Quando un traverso è bello è bello. Anche se, ehm, la sequenza, poi…”, sono state le sue parole. “Va be’, ero all’Expedition Masters di Dainese in Sardegna, per Sky Sport MotoGP, con Jack Miller e Max Sirena, guidavamo le nostre Ducati Multistrada V4S (moto meravigliosa, peraltro) da 170 cavalli. Andava tutto da dio. Tutto sotto controllo. Ridevamo e derapavamo felici”.

La scivolata di Guido Meda dalla Ducati

Finché non si è compiuto il fattaccio: “Poi mi dicono: ‘Quella è una bella curva per riprendere e fotografare un traverso. Peso bene sulla ruota davanti, premere sulla pedana interna in entrata ed esterna in uscita…’. Ok, tocca a me. Che pressione! Ecco, andata”.

Meda è finito per terra, scivolando dalla sua Rossa, ma per fortuna senza riportare conseguenze di alcun genere: “Niente di niente di rotto, né io né la moto”, rassicura i suoi follower la voce del Motomondiale. “Però crash! Ops. Ma quanto siamo stati bene. Aspettando Misano abbiamo altre avventure in Sardegna da vivere. Aggiungo: il motociclista Miller è bravo in barca a vela e il velista Sirena è forte in moto. Io meglio che continui a commentarli entrambi!”.

