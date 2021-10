Fake news su Charles Leclerc: il ferrarista è vittima di una bufala

Sul web è apparsa una notizia che ha scosso il mondo della F1. In particolare i tifosi della Ferrari, dopo aver appreso che il protagonista della vicenda è Leclerc

Nella giornata di ieri è appara sul web una notizia che ha scosso il mondo della F1. In un weekend “morto” di ponte tra il Gran Premio della Turchia, andato di scena il 10 ottobre, e il GP delle Americhe, in programma il 24 ottobre in Texas, qualcuno ha voluto agitare le acque con una bufala. L’annuncio ha per protagonista il giovani pilota, classe 1997, della Ferrari Charles Leclerc.

A smascherarla è stato il sito Bufale.net, specializzato proprio nel cosiddetto debunking. Una fake news, probabilmente diffusa per prendersi gioco degli appassionati che seguono questo sport, che ricorda in qualche modo un’altra notizia falsa apparsa anni fa, quando qualcuno aveva alimentato la voce secondo cui il Cavallino rampante avrebbe lasciato il paddock.

LEGGI ANCHE —> Alonso sulla Ferrari: “Dopo Vettel non è più la stessa”

Un’altra scuderia per Leclerc

Nell’articolo che ha creato scalpore è riportato che il ferrarista Charles Leclerc avrebbe firmato per la prossima stagione con un’altra scuderia. Il team con cui il pilota avrebbe firmato un accordo per l’anno prossimo è la Mercedes. Chi segue questo sport sa bene che il team tedesco ha messo sotto contratto, per la prossima stagione, un talento come George Russell, attuale pilota della Williams.

Lo stesso Russell, prossimo compagno di squadra di Lewis Hamilton, a settembre aveva dichiarato che correrà alla pari con il sette volte campione del mondo. Una notizia, insomma, che fa acqua da tutte le parti. Il monegasco alla sua terza stagione al volante della Rossa è il punto fermo della squadra per il presente ma anche per il futuro. Riesce difficile pensare che a Maranello possano fare a meno del numero 16, soprattutto dopo le buone prestazioni di quest’anno.

LEGGI ANCHE —> Mercedes perde il suo sponsor (e segue l’esempio di Valentino Rossi)