Mercedes perde il suo sponsor (e segue l’esempio di Valentino Rossi)

Svolta in Mercedes: in vista dell’addio allo storico sponsor principale, la Freccia nera segue la stessa strada di Valentino Rossi

Poteva essere un brutto colpo per le casse del team Mercedes, ma la squadra anglo-tedesca pare aver trovato già una soluzione che le permetterà di andare avanti come se niente fosse. Garantendosi comunque un flusso di denaro sufficiente a mantenere il suo mega budget e, dunque, a lottare per il titolo iridato.

La Freccia nera è infatti destinata a divorziare dal suo storico sponsor principale: la Petronas, legata alla scuderia pluricampione del mondo ormai dal lontano 2010, ovvero dalla stagione in cui fece ritorno in Formula 1.

Che la compagnia petrolifera malese avesse intenzione di smobilitare dalla sua costosa presenza negli sport motoristici lo si era del resto già capito, anche a seguito della clamorosa decisione di togliere il suo nome al team satellite della Yamaha in MotoGP.

Mercedes come Valentino Rossi: da Petronas ad Aramco

Ma la Stella a tre punte avrebbe seguito l’esempio di Valentino Rossi: che a sua volta, a fine stagione, lascerà la Petronas dove corre come pilota, per legarsi ad un altro colosso del petrolio, la Aramco, annunciata come finanziatore numero uno della formazione di sua proprietà, la VR46.

Secondo l’autorevole giornalista tedesco Dieter Rencken, anche la Mercedes porterà sulle sue fiancate il marchio dell’Arabia Saudita a partire dalla prossima stagione. Sempre che anche questo accordo non si trasformi in un misterioso giallo, proprio come quello della struttura del Dottore.

Che, dopo aver ufficializzato ormai mesi fa la firma con l’azienda saudita, è stata avvolta da un turbine di smentite, mezze conferme, dubbi, incertezze e poca chiarezza da parte dei suoi interlocutori, gli emiri arabi, che sembrano aver messo in discussione l’intera operazione. Succederà lo stesso anche alla squadra di Lewis Hamilton e Toto Wolff?

