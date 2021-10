Danilo Petrucci languido: “Sarà la mia ultima gara in Italia”

Danilo Petrucci correrà la sua ultima gara di casa a Misano davanti al pubblico di casa. Sarà un week-end emozionante per il pilota KTM.

Dopo la pausa di due settimane la MotoGP ritorna in scena a Misano e sarà il momento degli addii alla gara di casa anche per Danilo Petrucci oltre che per Valentino Rossi. Dopo dieci anni in classe regina il pilota ternano saluta i suoi fan, dal prossimo anno inizierà una nuova avventura con la Dakar. Per lui il 2021 è stata una stagione particolarmente difficile in cui non ha mai trovato il giusto feeling con la KTM RC16.

Nelle ultime due gare non ha centrato la zona punti, ad oggi il suo bottino in classifica ammonta a 37 punti. Prestazioni ben lontane da quelle del biennio precedente con Ducati in cui ha raccolto due vittorie e due podi. “Finalmente torniamo al Misano World Circuit Marco Simoncelli – dichiara Danilo Petrucci -. Forse questa sarà la mia ultima gara in Italia e voglio essere più veloce dell’ultima volta, dove abbiamo affrontato molte difficoltà. Sicuramente le temperature e con esse le condizioni generali saranno molto diverse, visto che ora fa piuttosto freddo in Italia. Quindi, affrontiamo una sfida completamente nuova. Voglio sicuramente fare il meglio che posso per la mia gara di casa”.

Le parole del boss Tech3

Sugli spalti ci saranno ancora più tifosi e sarà quindi una motivazione in più per ripagare la loro presenza con un buon risultato. Hervé Poncharal guarda con attenzione al prossimo week-end. “Potrebbe essere l’ultima gara di MotoGP per Danilo a casa davanti ai suoi tifosi, il che dovrebbe essere abbastanza emozionante”. Il condizionale è d’obbligo, perché non è escluso che Petrux in futuro possa svolgere qualche wild card. “Andiamo a Misano con uno stato d’animo positivo, sapendo che i nostri due ragazzi dovrebbero essere in grado di lottare per la top 10. Misano è un posto che piace alla MotoGP, un posto che piace al team Tech3 KTM Factory Racing e speriamo che la nostra ultima gara stagionale in Italia sia memorabile”.

