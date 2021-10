Valentino Rossi, si prepara una celebrazione degna di una festa nazionale

In onore dell’ultima gara in Italia di Valentino Rossi, per il weekend del Gran Premio di Misano Adriatico sono pronte grandi iniziative

Non sarà una vera e propria festa nazionale, ma poco ci manca. Per segnare l’ultima gara in Italia della lunga e impareggiabile carriera di Valentino Rossi, in programma il prossimo weekend con il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, si sta preparando una celebrazione davvero in grande stile.

Tanto da mobilitare perfino l’Aeronautica militare, e in particolare la sua famosissima pattuglia acrobatica: le Frecce tricolori. Quelle che, ogni anno, si esibiscono a esempio in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno, davanti alle autorità più importanti del nostro Stato.

Stavolta il protagonista non sarà il presidente della Repubblica o quello del Consiglio, ma un personaggio che per il popolo italiano, in particolare per quello degli appassionati di motociclismo, ha almeno la stessa importanza: il Dottore. E dunque quale modo migliore per onorarlo che schierare addirittura lo spettacolo degli aerei più famosi del nostro Paese?

Quante iniziative a Misano per Valentino Rossi

Ma le Frecce tricolori rappresenteranno solo la punta di diamante di un fine settimana che si sta organizzando con tutti i crismi dell’evento internazionale. Il circuito di Misano Adriatico, per tutti e tre i giorni, sarà interamente dipinto di giallo, il colore del nove volte campione del mondo. Grazie anche alle coreografie che saranno garantite sulle tribune dai tanti tifosi: oltre ai 25 mila che avevano già acquistato il biglietto, anche altri 10 mila che lo hanno potuto comprare grazie alla decisione del governo di aumentare la capienza degli impianti sportivi.

Sarà dunque (quasi) un tutto esaurito sugli spalti della pista della Riviera romagnola. E anche nella città circostante le manifestazioni non mancheranno: “Come amministrazione ci stiamo impegnando per rendere accogliente la città e offrire agli spettatori iniziative nel giorno che precederà le gare della domenica”, racconta il sindaco di Misano, Fabrizio Piccioni, al quotidiano locale Il Resto del Carlino. “Stiamo organizzando una festa al sabato sera in piazzale Roma, con esposizioni di moto e il coinvolgimento del Moto Club”. Tutto nel nome di Valentino Rossi.

