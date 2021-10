Verso il tutto esaurito per il grande saluto a Valentino Rossi

Ultimo appuntamento con il campionato MotoGP a Valencia dal 12 al 14 novembre. Sarà l’ultimo Gran Premio di Valentino Rossi.

Valencia sarà l’ultimo round stagionale del Motomondiale come da tradizione. A Cheste ci sarà il tutto esaurito: 10.000 i tifosi che avevano acquistato il biglietto per l’edizione 2020 e avranno quindi diritto prioritario all’accesso in autodromo nel week-end del 12 – 14 novembre. Da pochi giorni il Circuito Ricardo Tormo ha annunciato la riattivazione della vendita dei biglietti per l’evento finale che sarà un appuntamento storico.

I prezzi dei biglietti per il GP della Comunità Valenciana 2021 oscilleranno da 185 a 45 euro, in base alla tribuna prescelta. 185 per le Tribune dei Box, 130 euro per le Tribune Arancioni, 125 euro per le Tribune Gialle, 95 euro per le Tribune Blu, 80 per le Tribune Verdi, 60 euro per le Tribune Rosse e 45 per le Tribune Bianche.

L’addio al campione

Infatti Valentino Rossi darà l’addio definitivo al Mondiale dopo una lunga carriera che ha portato alla vittoria di nove titoli mondiali. Sarà una domenica di storia, lacrime e grandi emozioni, ma saranno pochi i fortunati che potranno dire “Io c’ero”. I tifosi che vorranno essere in tribuna avranno l’ultima possibilità di acquistare i biglietti dal 25 ottobre alle 12:00, momento in cui il sito web del circuito consentirà ancora una volta l’acquisto online dei biglietti per il Gran Premio di Valencia. L’emergenza Coronavirus aveva costretto a rilasciare un numero molto ristretto di biglietti ma, dopo che il governo spagnolo ha allentato le misure e le restrizioni che fino ad oggi limitavano la capacità degli eventi sportivi, si potrà allargare la disponibilità di posti a sedere.

